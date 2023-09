CAPTEI: Espaço Cultural Arandu abre exposição 'Fragmentos de Viagem'

Fé, trabalho e cultura. Estes três elementos foram capturados pelas lentes do fotógrafo e artista visual Rodrigo Frota, dando forma à exposição "Fragmentos de Viagem - Ventos do Oriente". A mostra está em exibição no Espaço Cultural Arandu, parte do Complexo Myra Eliane, em Caucaia.

Acompanhamos a vernissage, na qual o presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, e o artista Rodrigo receberam convidados no espaço cultural. Localizado em uma região carente de equipamentos artísticos, o Arandu mantém uma programação de exposições gratuitas que compartilham o objetivo de expandir os horizontes dos espectadores.

"Fragmentos de Viagem" apresenta imagens registradas nas imersões do artista em Mianmar e na Índia. A mostra pode ser vista, no Espaço Cultural Arandu, até o dia 20 de outubro, de segunda a sexta, das 9h às 16h.

Vem comigo e confira o que rolou na abertura dessa belíssima exposição artística!

