CAPTEI: Erico Monteiro promove happening na sua A Saleta

De Portas Abertas com Jeritza Gurgel foi o nome apresentado no convite feito para um grupo de mulheres que se reuniram no espaço A Saleta, do arquiteto Erico Monteiro, na quarta, 16, na Casa Cor Ceará 2022.

O ambiente tem inspiração nos antigos vestíbulos, onde havia um espaço, não tão generoso, antes das pessoas adentrarem nas salas das residências.

Legenda: Érico Monteiro Foto: LC Moreira

A Saleta tem 80 metros quadrados e tem, também, tudo num lugar só! Escritório, lounge, bar, sala, sem invadir a privacidade dos outros ambientes da casa.

O momento intimista gerou curiosidade de outras pessoas que por lá foram passando para participar do momento que levou aquelas mulheres finas, elegantes e sinceras estarem por ali.

Legenda: A Saleta Foto: LC Moreira

Erico Monteiro, Cadeh Juaçaba e Jeritza Gurgel conversaram sobre o conceito do ambiente. Cada um com o seu olhar. As convidadas interagiram. Tudo como se tivessem na saleta da sua casa.

Legenda: Hierro Foto: LC Moreira

Hierro trouxe umas versões pop, new wave, rock 80tinha para a ocasião. E tudo aconteceu assim: simples e de portas abertas para sair ou para entrar. Bem à vontade.

Legenda: Roberta Ary, Ingrid Feitosa, Cláudia Magela, Jeritza Gurgel e Emília Buarque Foto: LC Moreira

Olha só as fotos captadas por LC Moreira:

