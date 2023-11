CAPTEI: Equipamento cultural comemora dois anos com exposição inédita sobre a vida de Edson Queiroz

Gerido pelo Instituto Myra Eliane em parceria com a Prefeitura Municipal de Cascavel, o Memorial Edson Queiroz é um ponto de referência para a preservação da memória e da cultura do estado.

Legenda: Aline Félix Barroso e Igor Queiroz Barroso com o Prefeito de Aquiraz, Tiago Ribeiro Foto: LC Moreira

Na terça, 07, foi realizada uma missa na Igreja Matriz de Cascavel, seguida pelo lançamento da exposição inédita "Retratos de Edson - vários ângulos de um homem à frente de seu tempo" em comemoração aos 2 anos do equipamento.

Legenda: Renata e Lenise Queiroz, Aline Felix Barroso e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Félix Barroso e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

A exposição, que conta com a curadoria dos professores da UNIFOR, Adriana Helena Santos Moreira da Silva e Jari Oliveira, apresenta imagens divididas em três vertentes: "Simplesmente Edson", "Edson Líder Empresarial e Visionário" e "Edson em Família". São fotos cedidas pelo arquivo do Sistema Verdes Mares, que proporcionam aos visitantes uma visão abrangente e inspiradora sobre a vida e a carreira desse notável empresário cearense.

Legenda: Jarí Vieira e Adriana Helena Foto: LC Moreira

Com um acervo rico e diversificado, a exposição estará em cartaz até o dia 10 de dezembro. Oferece aos visitantes a oportunidade única de aprofundar o conhecimento e apreciar a história de Edson Queiroz. Uma oportunidade para conhecer de perto o legado deixado por esse grande benfeitor, cuja trajetória de sucesso marcou a região e inspira novas gerações.

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Igor Queiroz Barroso Presidente do Instituto Myra Eliane e neto de Edson Queiroz "Essa exposição nos permite uma imersão ainda maior no legado histórico da vida de Edson Queiroz e dá continuidade à proposta do Memorial, que é oferecer cultura e promover a educação que inspira e transforma"

LC Moreira esteve por lá e captou alguns momentos:

Legenda: Padre Marcílio Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Félix Barroso e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Aline Félx Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Alvino Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Alvino Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago Ribeiro, Luana Régia, Aline Félix Barroso e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Alvino Neto, Tiago Ribeiro, Luana Régia, Aline Félix Barroso, Igor Queiroz Barroso e Telma Maciel Foto: LC Moreira

Legenda: Alvino Neto, Aline Félix Barroso e Luana Régia Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Félix Barroso, Igor Queiroz Barroso, Tiago Ribeiro, Luana Régia e Paulinha Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Helena, Aline Félix Barroso e Jari Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Retratos de Edson Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Exposição Foto: LC Moreira

Legenda: Exposição Foto: LC Moreira

Legenda: Alvino Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Liane Saboia, Alvino Neto, Jari Vieira e Adriana Helena Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Tiago Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso, Tiago Ribeiro e Renata Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago Ribeiro e Renata Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Félix Barroso e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Félix Barroso, Igor Queiroz Barroso e Rodrigo Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido Albuquerque, Igor Queiroz Barroso e Tiago Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Jonny e Lucinha Wolff Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Nasser, Jarí Vieira e Neires Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Brás e Victor Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Machado e Fernanda Aires Foto: LC Moreira

Legenda: Liane Saboia, Telma Maciel, Aline Queiroz e Ana Jeruza Melo Foto: LC Moreira