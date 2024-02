CAPTEI: Envelhecer com saúde e qualidade de vida: descubra o HDOC 60+

O HDOC 60+ é um programa revolucionário que visa cuidar da saúde preventiva, física, mental e social das pessoas acima de 60 anos. A ideia, também, é tirar da cabeça de que envelhecer é um peso, já que a proposta do HDOC 60+ é garantir uma vida leve, cheia de energia, bem-estar e bons momentos.

Na quarta, 07, o programa foi apresentado para formadores de opinião e representantes de empresas comerciais que irão apresentar o produto para a sociedade em um jantar no Coco Bambu.

Por lá, o presidente do grupo Coaph Saúde, Dr. Newton Lacerda apresentou o HDOC 60+ , o único clube de saúde preventiva do Brasil. como um novo modelo inovador de cuidar das pessoas em uma fase tão importante da vida que foi desenvolvido pelo grupo Coaph Saúde, com o apoio tecnológico da Fiocruz, que para o evento, enviou o seu representante, Dr. Odorico Monteiro, chancelando o produto.

Coube ao organizador do HDOC 60+, Sérgio Gomes, expor aos convidados o funcionamento do programa que oferece consultas, exames laboratoriais e de imagem, avaliações físicas e nutricionais, além do acompanhamento e cuidados de uma equipe multidisciplinar de saúde. Reforçou como diferencial, que a equipe do HDOC 60+ faz desde a marcação dos compromissos até o suporte e monitoramento por tecnologia. Por fim, esclareceu que a saúde preventiva proativa é trabalhada através de exames, consultas, avaliações físicas e nutricionais, e do fortalecimento de vínculos com o objetivo de que as pessoas acima de 60 anos vivam mais e melhor, com toda a assistência necessária.

LC Moreira captou os melhores momentos do lançamento do clube que investe no bem-estar e na qualidade de vida dos 60+ . Vem ver!

