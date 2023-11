CAPTEI: Entrega da Medalha Amigo da Marinha na Capitania dos Portos

Instituída em 1966, a Medalha Amigo da Marinha é entregue anualmente a personalidades civis e de outras forças militares que mantém uma afinidade e espírito de parceria com a Marinha do Brasil. A coluna captou a entrega da comenda, no começo desta semana, a nomes de destaque da sociedade cearense. O Almirante Elis Oberg e o Capitão de Mar e Guerra, Anderson Valença, estiveram a frente da solenidade realizada na Capitania dos Portos do Ceará. Na lista de agraciados, estiveram nomes como o de Igor Queiroz Barroso (representado pela esposa, Aline Félix Barroso), Adail Júnior, João Milton, Murilo Pascoal, Custódio Almeida, Marcelo Paz, Alberto Bial e a colunista da Sisi, Jeritza Gurgel.

Confira as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Anderson Valença e Aline Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Anderso Valença e Marcelo Paz Foto: LC Moreira

Legenda: Anderson Valença e Elis Oberg Foto: LC Moreira

Legenda: Anderson Valença e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Pinho e Maria do Carmo Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Aline Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Barroso e Murilo Pascoal Foto: LC Moreira

Legenda: Elis Oberg e Reginaldo Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Paz, Alberto Bial e Daniel Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Anderson e Alessandra Valença Foto: LC Moreira

Legenda: Anderson Valença e Leonardo Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Elis Oberg, Leonardo Carvalho e Anderson Valença Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Rômulo Soares e Gabriela Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Vicente Alencar, Rui Martinho, Reginaldo e Adriano Vasconcelos e Sávio Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Anderson Valença e Francisco Caminha Foto: LC Moreira

Legenda: Anderson Valença e Murilo Pascoal Foto: LC Moreira

Legenda: Anderson Valença, Adail Junior e Daniel Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Barros Alves, Sabino Henrique, Leonardo e Henrique Carvalho e Eduardo Cals Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Rocha e Alberto Bial Foto: LC Moreira

Legenda: Dina e Raíssa Bisol, Anderson e Alessandra Valença e Carol Bisol Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Anunzi e Thais Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Lailtinho, Anderson Valença e Kilderlan Nascimento Foto: LC Moreira

Legenda: leonardo Carvalho e Anderson Valença Foto: LC Moreira

Legenda: Parcelo Paz, Jeritza Gurgel e Alberto Bial Foto: LC Moreira

Legenda: Murilo e Violeta Pascoal, Anderson e Alessandra Valença e Raíssa Bisol Foto: LC Moreira