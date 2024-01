CAPTEI: Enriquecimento profissional - AJE realiza almoço empresarial com Igor Queiroz

Na quarta, 17, o cenário empresarial cearense ganhou destaque com o Almoço Empresarial promovido pela Associação dos Jovens Empresários (AJE). O evento contou com a presença de Igor Queiroz, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz.

Tudo aconteceu no Ideal Clube. O encontro proporcionou um ambiente propício para a troca de experiências entre os empresários presentes. Igor Queiroz, conhecido por sua vasta experiência e liderança no Grupo Edson Queiroz, compartilhou insights valiosos sobre os desafios e oportunidades do mundo empresarial, enriquecendo profissionalmente os participantes.

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Com sólida atuação em diversos setores da economia, o Grupo Edson Queiroz é uma referência nacional e internacional. A presença do Presidente do Conselho de Administração acrescentou um valor significativo ao evento, fortalecendo os laços entre os jovens empresários e os líderes experientes.

Legenda: David Macedo Foto: LC Moreira

O Almoço Empresarial da AJE se destaca como uma iniciativa que impulsiona o desenvolvimento econômico e a inovação no ambiente de negócios local.

Vem ver quem esteve por lá nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Lucas Melo, Igor Queiroz Barroso e David Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Melo, Igor Queiroz Barroso, Raiza Teles e David Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: David Macedo, Élcio Batista, Igor Queiroz Barroso, Beto Studart, Fernando Cirino e Lucas Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Melo, Beto Studart e David Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Cirino, David Macedo, Beto Studart e Cláudio Targino Foto: LC Moreira

Legenda: David Macedo, Julie Barreto, Lucas Melo e Pedro Mendonça Junior Foto: LC Moreira

Legenda: David Macedo e Germano Belchior Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Colares e David Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Allan Sankey e David Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Joé do Egito e David Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Fujita, Allan Sankey e Rodrigo Bitar Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre e Letícia Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Laís Lima, Tiago Guimarães, Raiza Teles e David Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Abrão Souza, Danilo Lobo, Anderson Nogueira e Paulo Salim Foto: LC Moreira

Legenda: Manuela Ferrã e Julie Barreto Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior Filho e Mirla Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Gleiciele Cavalcante, Rafaela Fonseca, Julie Barreto e Manuela Ferrã Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Menezes, Marcos Andrei, Lázaro Alves e Lener Mapurunga Foto: LC Moreira

Legenda: David Macedo e Raiza Teles Foto: LC Moreira