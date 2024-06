CAPTEI: Emocionante almoço de aniversário repleto de surpresas para Larissa Siqueira Mendes

Larissa Siqueira Mendes foi surpreendida em muitos momentos com um almoço de aniversário organizado por sua irmã, Bebel Brasil, e seu esposo, Lucas Mendes.

Legenda: Isabel e Larissa Siqueira Foto: LC Moreira

O encontro aconteceu no restaurante Pipo, em Fortaleza, na tarde de quarta-feira, 29, véspera de feriado, onde Larissa foi recebida por um ambiente repleto de amigas animadas.

Legenda: Giuliana Botelho, Rebecca Araújo, Larissa Siqueira, Adriana Brasil e Bia Bezerra Foto: LC Moreira

O local foi lindamente decorado por Carine Moreira.

Legenda: Larissa Siqueira Foto: LC Moreira

A aniversariante estava muito chique.

Legenda: Carina Moreira e Larissa Siqueira Foto: LC Moreira

As homenagens foram o ponto alto do aniversários: Adriana Brasil e Mariana Lobo foram as responsáveis por discursos lindos e repleto de carinho.

Legenda: Adriana Brasil e Larissa Siqueira Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Lobo, Larissa Siqueira e Germana Frota Foto: LC Moreira

Depois, amigas entraram com balões cantando uma paródia da música preferida da aniversariante: Timidez.

Legenda: Amigas Foto: LC Moreira

Por fim, a grande surpresa da festa foi o retorno do filho Davi diretamente para a festa após uma temporada de estudos no exterior...aí a Larissa desabou de emoção.

Legenda: Chegada de Surpresa do filho Davi Siqueira Foto: Gui Duarte

Legenda: Chegada de Surpresa do filho Davi Siqueira Foto: Gui Duarte

Legenda: Chegada de Surpresa do filho Davi Siqueira Foto: Gui Duarte

Por lá, animando a festa, Sandrinha e Fernando Amorim, até o final da tarde.

Legenda: Sandrinha e banda Foto: LC Moreira

Muita gente linda!

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Júlia e Larissa Siqueira Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel, Larissa e Patrícia Siqueira Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel, Júlia, Larissa e Patrícia Siqueira Foto: LC Moreira

Legenda: Norma Brasil, Patrícia e Larissa Siqueira Foto: LC Moreira

Legenda: Carine Moreira e Germana Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana e Paulinha Brasil, Larissa Siqueira e Isabela Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Talita Azin e Larissa Siqueira Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Santos, Larissa Siqueira e Paula Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Carla e Carol Siqueira Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Porto, Larissa Siqueira e Karyne Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Dulce e Sandra Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Gerlane Cardeal, Larissa Siqueira e Marizete Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ribeiro e Larissa Siqueira Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Leal e Patrícia Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Monique Rolim e Larissa Siqueira Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel Siqueira, Sandra Fujita e Larissa Siqueira Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Siqueira e Bia Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Siqueira e Liana Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Daniella Castelo Branco e Larissa Siqueira Foto: LC Moreira

Legenda: Layza Albuquerque, Larissa Siqueira e Camila Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Dulce Fujita e Larissa Siqueira Foto: LC Moreira

Legenda: Giovana Bezerra, Larissa Siqueira e Marina Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Ary e Larissa Siqueira Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Magalhães, Larissa Siqueira, Roberta Ribeiro e Andréa Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Siqueira, Adriana Brasil, Bia Bezerra e Roberta Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Lobo, Layza Albuquerque, Germana Frota, Bia Bezerra e Camila Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Bezerra, Daniella Castelo Branco, Roberta Ribeiro, Andréa Montenegro, Larissa Siqueira, Juliana Magalhães, Dulce e Sandra Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ribeiro, Andréa Montenegro, Dulce Fujita, Juliana Magalhães, Sandra Fujita e Daniella Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Carine Moreira, Marina Ary, Isabel e Larissa Siqueira, Priscila Leal e Bia Bezerra Foto: LC Moreira