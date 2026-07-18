CAPTEI: Edson Queiroz IV e Vanessa De Luca recebem padrinhos em celebração marcada pela elegância

Em clima de discrição sofisticada, Edson Queiroz IV e Vanessa De Luca reuniram, no último sábado, 11, um seleto grupo de convidados para um almoço de convite aos padrinhos que testemunharão o "sim" do casal, marcado para o fim de outubro.
O cenário escolhido foi o Caravaggio Cucina e Vino, onde elegância e afeto dividiram a mesma mesa.
Radicados em São Paulo, Edson IV consolida sua trajetória como banker na XP Investimentos, enquanto Vanessa atua como advogada no Bichara Advogados.
Filhos de Adriana e Otávio Queiroz, e de Márcia e Natal De Luca, os noivos imprimiram à celebração o conceito de luxo intimista (que eu adoroooo!) — aquele que dispensa excessos e privilegia experiências.
A Banda Lounge Acústico embalou a tarde com repertório exclusivo, em sintonia perfeita com o tom refinado do encontro.