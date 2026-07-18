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CAPTEI: Edson Queiroz IV e Vanessa De Luca recebem padrinhos em celebração marcada pela elegância

Luxo sem excessos, gastronomia, música e afeto deram o tom ao encontro que antecede o casamento do casal

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Edson IV e Vanessa De Luca
Foto: Bruna Maia

Em clima de discrição sofisticada, Edson Queiroz IV e Vanessa De Luca reuniram, no último sábado, 11, um seleto grupo de convidados para um almoço de convite aos padrinhos que testemunharão o "sim" do casal, marcado para o fim de outubro.

Legenda: Manoela e Otávio Queiroz Filho, Pietra Pinheiro, Otávio, Adriana e Edson IV, Vanessa De Luca, Constantino e Marília Queiroz
Foto: Bruna Maia

O cenário escolhido foi o Caravaggio Cucina e Vino, onde elegância e afeto dividiram a mesma mesa.

Legenda: Presente dos Padrinhos
Foto: Bruna Maia

Radicados em São Paulo, Edson IV consolida sua trajetória como banker na XP Investimentos, enquanto Vanessa atua como advogada no Bichara Advogados.

Legenda: Adriana, Edson IV, Vanessa de Luca e Otávio Queiroz
Foto: Bruna Maia

Legenda: Márcia e Natal De Luca
Foto: Bruna Maia

Filhos de Adriana e Otávio Queiroz, e de Márcia e Natal De Luca, os noivos imprimiram à celebração o conceito de luxo intimista (que eu adoroooo!) — aquele que dispensa excessos e privilegia experiências.

A Banda Lounge Acústico embalou a tarde com repertório exclusivo, em sintonia perfeita com o tom refinado do encontro.

Confira as fotos captadas por Bruna Maia:

Legenda: Edson IV, Cláudia Diogo e Vanessa De Luca
Foto: Bruna Maia

Legenda: Manoela, Otavio, Edson IV e Marília Queiroz
Foto: Bruna Maia

Legenda: Otávio Filho, Edson IV e Constantino Queiroz
Foto: Bruna Maia

Legenda: Jessica De Luca, Edson IV, Vanessa De Luca e Marcílio Rocha
Foto: Bruna Maia

Legenda: Otávio Queiroz Filho, Edson IV, Vanessa De Luca e Pietra Pinheiro
Foto: Bruna Maia

Legenda: Ana Amélia Martins Mendes e José Maria Martins Mendes
Foto: Bruna Maia

Legenda: Ricardo Bacelar, Edson IV, Vanessa De Luca e Manoela Queiroz Bacelar
Foto: Bruna Maia

Legenda: Marília Queiroz Machado, Edson IV, Vanessa De Luca e Did Machado
Foto: Bruna Maia

Legenda: Sara, Constantino, Edson IV, Vanessa de Luca e Maria Queiroz Bacelar
Foto: Bruna Maia

Legenda: Otavio Queiroz Filho, Pietra Pinheiro, Adriana, Otávio Queiroz e Edson IV e Vanessa de Luca
Foto: Bruna Maia

Legenda: Edson Queiroz Quarto, Cláudia Mendes e Vanessa De Luca
Foto: Bruna Maia

Legenda: Ana Clara Tavares, Edson IV e Vanessa de Luca, Michael Dias
Foto: Bruna Maia

Legenda: Edson Queiroz Quarto, Edileda Mendes e Vanessa De Luca
Foto: Bruna Maia

Legenda: Letícia Farias, Edson IV, Vanessa De Luca e Artur Queirós
Foto: Bruna Maia

Legenda: Maria Bondaz, Edson Queiroz Quarto, Vanessa De Luca e Jean Paul Bondaz
Foto: Bruna Maia

Legenda: Maria Clara Fuzesi, Edson Queiroz IV, Vanessa De Luca e Romulo Albuquerque
Foto: Bruna Maia

Legenda: Celina Capistrano, Ivana Capistrano, Edson Queiroz IV, Vanessa De Luca, Waldemar Bisneto e Elisa Capistrano
Foto: Bruna Maia

 