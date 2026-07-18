CAPTEI: Edson Queiroz IV e Vanessa De Luca recebem padrinhos em celebração marcada pela elegância

Em clima de discrição sofisticada, Edson Queiroz IV e Vanessa De Luca reuniram, no último sábado, 11, um seleto grupo de convidados para um almoço de convite aos padrinhos que testemunharão o "sim" do casal, marcado para o fim de outubro.

Legenda: Manoela e Otávio Queiroz Filho, Pietra Pinheiro, Otávio, Adriana e Edson IV, Vanessa De Luca, Constantino e Marília Queiroz Foto: Bruna Maia

O cenário escolhido foi o Caravaggio Cucina e Vino, onde elegância e afeto dividiram a mesma mesa.

Legenda: Presente dos Padrinhos Foto: Bruna Maia

Radicados em São Paulo, Edson IV consolida sua trajetória como banker na XP Investimentos, enquanto Vanessa atua como advogada no Bichara Advogados.

Legenda: Adriana, Edson IV, Vanessa de Luca e Otávio Queiroz Foto: Bruna Maia

Legenda: Márcia e Natal De Luca Foto: Bruna Maia

Filhos de Adriana e Otávio Queiroz, e de Márcia e Natal De Luca, os noivos imprimiram à celebração o conceito de luxo intimista (que eu adoroooo!) — aquele que dispensa excessos e privilegia experiências.

A Banda Lounge Acústico embalou a tarde com repertório exclusivo, em sintonia perfeita com o tom refinado do encontro.

Confira as fotos captadas por Bruna Maia:

Legenda: Edson IV, Cláudia Diogo e Vanessa De Luca Foto: Bruna Maia

Legenda: Manoela, Otavio, Edson IV e Marília Queiroz Foto: Bruna Maia

Legenda: Otávio Filho, Edson IV e Constantino Queiroz Foto: Bruna Maia

Legenda: Jessica De Luca, Edson IV, Vanessa De Luca e Marcílio Rocha Foto: Bruna Maia

Legenda: Otávio Queiroz Filho, Edson IV, Vanessa De Luca e Pietra Pinheiro Foto: Bruna Maia

Legenda: Ana Amélia Martins Mendes e José Maria Martins Mendes Foto: Bruna Maia

Legenda: Ricardo Bacelar, Edson IV, Vanessa De Luca e Manoela Queiroz Bacelar Foto: Bruna Maia

Legenda: Marília Queiroz Machado, Edson IV, Vanessa De Luca e Did Machado Foto: Bruna Maia

Legenda: Sara, Constantino, Edson IV, Vanessa de Luca e Maria Queiroz Bacelar Foto: Bruna Maia

Legenda: Otavio Queiroz Filho, Pietra Pinheiro, Adriana, Otávio Queiroz e Edson IV e Vanessa de Luca Foto: Bruna Maia

Legenda: Edson Queiroz Quarto, Cláudia Mendes e Vanessa De Luca Foto: Bruna Maia

Legenda: Ana Clara Tavares, Edson IV e Vanessa de Luca, Michael Dias Foto: Bruna Maia

Legenda: Edson Queiroz Quarto, Edileda Mendes e Vanessa De Luca Foto: Bruna Maia

Legenda: Letícia Farias, Edson IV, Vanessa De Luca e Artur Queirós Foto: Bruna Maia

Legenda: Maria Bondaz, Edson Queiroz Quarto, Vanessa De Luca e Jean Paul Bondaz Foto: Bruna Maia

Legenda: Maria Clara Fuzesi, Edson Queiroz IV, Vanessa De Luca e Romulo Albuquerque Foto: Bruna Maia