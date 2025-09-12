Diário do Nordeste
CAPTEI: Edisca Ganha Destaque em Jantar com Graça Dias Branco

O jantar beneficente fortaleceu laços e reforçou importância de colaboração social

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Emília Buarque, Geraldo Luciano, Dora Andrade e Graça Dias Branco
Foto: LC Moreira

A empresária Graça Dias Branco movimentou, na noite de segunda-feira, 08, um momento especial em apoio a Edisca no Hotel Praia Centro, em Fortaleza.

A vice-presidente financeira da M. Dias Branco, acompanhada pela fundadora da Edisca, Dora Andrade receberam convidados para um jantar beneficente, com o propósito de apoiar a instituição que desde 1991 transforma a vida de crianças e adolescentes através da dança e educação.

Legenda: Graça Dias Branco e Dora Andrade
Foto: LC Moreira

O cerimonial foi assinado por Mafrense e teve como mestre de cerimônia a competentíssima Norma Zélia. Por lá, um ambiente de solidariedade e inspiração, destacando os projetos da escola e seu impacto positivo na comunidade.

Legenda: Noema Zélia
Foto: LC Moreira

O evento reforçou a importância da colaboração para causas sociais, renovando o compromisso dos presentes com a missão da Edisca.

Legenda: Dora Andrade
Foto: LC Moreira

Encerrando a noite em grande estilo, Marcos Lessa, embaixador da organização, apresentou um pocket show, cuja música ecoou o espírito de união e apoio.

Legenda: Marcos Lessa
Foto: LC Moreira

O encontro não apenas celebrou a causa, mas também movimentou o cenário social, reafirmando o papel transformador da união entre sociedade civil e iniciativas sociais.

Legenda: Dora Andrade com a Equipe da Edisca
Foto: LC Moreira

Agora vem ver a movimentação social através dos registros captados por LC Moreira:

Legenda: Graça e Consuelo Dias Branco, Dora Andrade e Emília Buarque
Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela, Consuelo e Graça Dias Branco
Foto: LC Moreira

Legenda: Dora Andrade, Graça Dias Branco e Emília Buarque
Foto: LC Moreira

Legenda: Graça Dias Branco
Foto: LC Moreira

Legenda: Dora Andrade
Foto: LC Moreira

Legenda: Tatiana Machado, Dora Andrade e Geraldo Luciano
Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Pinho, Graça Dias Branco e Fernanda Matoso
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Saldanha e Graça Dias Branco
Foto: LC Moreira

Legenda: Graça Dias Branco e Emília Buarque
Foto: LC Moreira

Legenda: Dora Andrade e Mauro Costa
Foto: LC Moreira

Legenda: Deusmar Queirós, Graça Dias Branco e Auricélia Queirós
Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias e Graça Dias Branco
Foto: LC Moreira

Legenda: Tânia Albuquerque e Francisco de Matos Brito
Foto: LC Moreira

Legenda: Karísia Pontes e Venúsia Ribeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Layla e Guilherme Fujita
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano e Denise Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Aragão e Flávio Ibiapina
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Aragão e Joselma Macedo
Foto: LC Moreira

Legenda: Rosaly Moura e Meiriane Machado
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Lessa, Gabriela e Graça Dias Branco e Gilmar Mendonça
Foto: LC Moreira

Legenda: Rosália Sampaio e Ronaldo Mendes
Foto: LC Moreira

Legenda: Sara e Demerval Diniz
Foto: LC Moreira

Legenda: Silvana Bezerra e Graça Dias Branco
Foto: LC Moreira

Legenda: Wilson e Isabelle Meireles, Eveline e Francisco Monteiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre e Zsofia Sales, Sandra Fujita e Rogerio Torres
Foto: LC Moreira

Legenda: Ronaldo Torres, Fernanda Matoso e Aline Pinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandro Belchior e Marcus Lage
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cláudia e Gerson Guimarães
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana D'Áurea e Lauro Chaves
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Virginia Martins e Otacílio Valente
Foto: LC Moreira

Legenda: Bia e Fernanda Fiúza, Dora Andrade, Grayce Fonteles e Bitoca Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno e Lilia Girão e Graça Dias Branco
Foto: LC Moreira

Legenda: Graça Dias Branco e Salete Araújo
Foto: LC Moreira

Legenda: Haim e Sophia Erel
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Andrade, Henrique Soarez e Dora Andrade
Foto: LC Moreira

Legenda: Dora Andrade e Renata Saldanha
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Saldanha, Mauro Costa e Dora Andrade
Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Montenegro, Sarinha Philomeno e Dora Andrade
Foto: LC Moreira

Legenda: Graça Dias Branco e Renata Guimarães
Foto: LC Moreira

Legenda: Graça Dias Branco e Miguel Dias Filho
Foto: LC Moreira

Legenda: Dora Andrade e Norma Zélia
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Márcia Travessoni
Foto: LC Moreira

Legenda: Marize Castelo Branco, Graça Dias Branco, Mazé Jereissati, Sarinha Philomeno e Denise Montenegro
Foto: LC Moreira

Legenda: João Victor Martins, Dora Andrade e Egídio Guerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcus Lage e Eduardo Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Da Fonte e Pompeu Vasconcelos
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro e Luiza Serpa
Foto: LC Moreira

Legenda: Adelan e Alan Rodson
Foto: LC Moreira

Legenda: Graça Dias Branco
Foto: LC Moreira

Legenda: Dora Andrade
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Saldanha e Dora Andrade
Foto: LC Moreira

Legenda: Clóvis Holanda, Egídio, Luiz e Pedro Serpa e Miguel Dias Filho
Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Freire e Dora Andrade
Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque, Graça Dias Branco, Dora Andrade e Geraldo Luciano
Foto: LC Moreira