CAPTEI: Edisca Ganha Destaque em Jantar com Graça Dias Branco

A empresária Graça Dias Branco movimentou, na noite de segunda-feira, 08, um momento especial em apoio a Edisca no Hotel Praia Centro, em Fortaleza.

A vice-presidente financeira da M. Dias Branco, acompanhada pela fundadora da Edisca, Dora Andrade receberam convidados para um jantar beneficente, com o propósito de apoiar a instituição que desde 1991 transforma a vida de crianças e adolescentes através da dança e educação.

Legenda: Graça Dias Branco e Dora Andrade Foto: LC Moreira

O cerimonial foi assinado por Mafrense e teve como mestre de cerimônia a competentíssima Norma Zélia. Por lá, um ambiente de solidariedade e inspiração, destacando os projetos da escola e seu impacto positivo na comunidade.

Legenda: Noema Zélia Foto: LC Moreira

O evento reforçou a importância da colaboração para causas sociais, renovando o compromisso dos presentes com a missão da Edisca.

Legenda: Dora Andrade Foto: LC Moreira

Encerrando a noite em grande estilo, Marcos Lessa, embaixador da organização, apresentou um pocket show, cuja música ecoou o espírito de união e apoio.

Legenda: Marcos Lessa Foto: LC Moreira

O encontro não apenas celebrou a causa, mas também movimentou o cenário social, reafirmando o papel transformador da união entre sociedade civil e iniciativas sociais.

Legenda: Dora Andrade com a Equipe da Edisca Foto: LC Moreira

Agora vem ver a movimentação social através dos registros captados por LC Moreira:

Legenda: Graça e Consuelo Dias Branco, Dora Andrade e Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Dora Andrade, Graça Dias Branco e Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Tânia Albuquerque e Francisco de Matos Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Bia e Fernanda Fiúza, Dora Andrade, Grayce Fonteles e Bitoca Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Dora Andrade e Norma Zélia Foto: LC Moreira

Legenda: Marize Castelo Branco, Graça Dias Branco, Mazé Jereissati, Sarinha Philomeno e Denise Montenegro Foto: LC Moreira

