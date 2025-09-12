CAPTEI: Edisca Ganha Destaque em Jantar com Graça Dias Branco

A empresária Graça Dias Branco movimentou, na noite de segunda-feira, 08, um momento especial em apoio a Edisca no Hotel Praia Centro, em Fortaleza.
A vice-presidente financeira da M. Dias Branco, acompanhada pela fundadora da Edisca, Dora Andrade receberam convidados para um jantar beneficente, com o propósito de apoiar a instituição que desde 1991 transforma a vida de crianças e adolescentes através da dança e educação.
Legenda:
Graça Dias Branco e Dora Andrade
Foto:
LC Moreira
O cerimonial foi assinado por Mafrense e teve como mestre de cerimônia a competentíssima Norma Zélia. Por lá, um ambiente de solidariedade e inspiração, destacando os projetos da escola e seu impacto positivo na comunidade.
Legenda:
Noema Zélia
Foto:
LC Moreira
O evento reforçou a importância da colaboração para causas sociais, renovando o compromisso dos presentes com a missão da Edisca.
Legenda:
Dora Andrade
Foto:
LC Moreira
Encerrando a noite em grande estilo, Marcos Lessa, embaixador da organização, apresentou um pocket show, cuja música ecoou o espírito de união e apoio.
Legenda:
Marcos Lessa
Foto:
LC Moreira
O encontro não apenas celebrou a causa, mas também movimentou o cenário social, reafirmando o papel transformador da união entre sociedade civil e iniciativas sociais.
Legenda:
Dora Andrade com a Equipe da Edisca
Foto:
LC Moreira
Agora vem ver a movimentação social através dos registros captados por LC Moreira:
Legenda:
Graça e Consuelo Dias Branco, Dora Andrade e Emília Buarque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gabriela, Consuelo e Graça Dias Branco
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Dora Andrade, Graça Dias Branco e Emília Buarque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Graça Dias Branco
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Dora Andrade
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Tatiana Machado, Dora Andrade e Geraldo Luciano
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Aline Pinho, Graça Dias Branco e Fernanda Matoso
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Renata Saldanha e Graça Dias Branco
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Graça Dias Branco e Emília Buarque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Dora Andrade e Mauro Costa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Deusmar Queirós, Graça Dias Branco e Auricélia Queirós
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patriolino Dias e Graça Dias Branco
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Tânia Albuquerque e Francisco de Matos Brito
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Karísia Pontes e Venúsia Ribeiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Layla e Guilherme Fujita
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luciano e Denise Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marcos Aragão e Flávio Ibiapina
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marcos Aragão e Joselma Macedo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rosaly Moura e Meiriane Machado
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marcos Lessa, Gabriela e Graça Dias Branco e Gilmar Mendonça
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rosália Sampaio e Ronaldo Mendes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Sara e Demerval Diniz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Silvana Bezerra e Graça Dias Branco
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Wilson e Isabelle Meireles, Eveline e Francisco Monteiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alexandre e Zsofia Sales, Sandra Fujita e Rogerio Torres
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ronaldo Torres, Fernanda Matoso e Aline Pinho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alessandro Belchior e Marcus Lage
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Cláudia e Gerson Guimarães
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana D'Áurea e Lauro Chaves
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Virginia Martins e Otacílio Valente
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Bia e Fernanda Fiúza, Dora Andrade, Grayce Fonteles e Bitoca Fiúza
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Bruno e Lilia Girão e Graça Dias Branco
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Graça Dias Branco e Salete Araújo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Haim e Sophia Erel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cláudia Andrade, Henrique Soarez e Dora Andrade
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Dora Andrade e Renata Saldanha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Renata Saldanha, Mauro Costa e Dora Andrade
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Denise Montenegro, Sarinha Philomeno e Dora Andrade
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Graça Dias Branco e Renata Guimarães
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Graça Dias Branco e Miguel Dias Filho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Dora Andrade e Norma Zélia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fernando e Márcia Travessoni
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marize Castelo Branco, Graça Dias Branco, Mazé Jereissati, Sarinha Philomeno e Denise Montenegro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
João Victor Martins, Dora Andrade e Egídio Guerra
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marcus Lage e Eduardo Aguiar
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Mariana Da Fonte e Pompeu Vasconcelos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pedro e Luiza Serpa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Adelan e Alan Rodson
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Graça Dias Branco
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Dora Andrade
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Renata Saldanha e Dora Andrade
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Clóvis Holanda, Egídio, Luiz e Pedro Serpa e Miguel Dias Filho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lia Freire e Dora Andrade
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Emília Buarque, Graça Dias Branco, Dora Andrade e Geraldo Luciano
Foto:
LC Moreira