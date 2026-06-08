CAPTEI: Duda Barros celebra 50 anos em Flecheiras com programação especial

O feriadão de Corpus Christi ganhou clima de grande encontro em Flecheiras. Para marcar seus 50 anos, Duda Barros reuniu familiares, amigos e vizinhos em uma celebração que ocupou três dias de programação à beira-mar. O roteiro incluiu luau pé na areia, passeio de buggy pelas dunas e uma grande festa no sábado.
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Duda Barrosa de Oliveira e família
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LC Moreira
A comemoração também prestigiou aqueles que fazem a vila que conquistou o aniversariante, valorizando empreendedores locais responsáveis pela gastronomia e pelos passeios. Na trilha sonora, talentos de Trairi dividiram espaço com atrações conhecidas da cena cearense, como o grupo Mais ou Menos e Gaudêncio Santiago.
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Flávio Macarrão, do Mais ou Menos, e Duda Barros de Oliveira
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Uma festa do tamanho da rede de afetos de Duda. Confira as fotos de LC Moreira.
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Rodolfo Licurgo, Ângela e Jeritza Gurgel, Duda e Juliana Barros de Oliveira
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Maria Eduarda, Marcela, Juliana, Duda e Isabela Barros de Oliveira
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Carla Matos, Marcos André Borges, Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo
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Emilson Junior, Sarah, Duda e Gustavo Barros de Oliveira
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Christiane e Juliana Barros de Oliveira
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Míriam Fernandes, Duda Barros de Oliveira, Lilian e Lohana Fontenele
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Ewerto, Christiane, Juliana e Luiz Carlos Barros de Oliveira
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Thiago Maia, Duda e Juliana Barros de Oliveira e Tarcya Dantas
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Vanessa Mesquita, Marcela Barros de Oliveira, Valéria Araújo, Duda e Juliana Barros de Oliveira
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Juliana e Duda Barros de Oliveira, Marcos e Jaiana Feitoza
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LC Moreira e Duda Barros de Oliveira
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Sídia e Lourenço Bizarria
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Ângela e Danilo Gurgel
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Duda Barros de Oliveira com Lúcio Alcântara Neto, Giselle Furtado, Ane, Leo e Lucas Alcântara
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Charles Dal Belo, gabrielle Nobre, Duda e Juliana Barros de Oliveira
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Heloísa, Belchior, Ângela e Jeritza Gurgel
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Ediane Câmara, Sídia Bizarria, Jeritza Gurgel, Ticiana Ary Sátiro e Bianca Bonorandi
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Charles Sckiner, Victor Pessoa, Duda Barros de Oliveira, Adriano Bezerra e Marcos Campos
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Duda Barros de Oliveira e Amigos
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Nelson e Sorana Valença, Duda e Juliana Barros de Oliveira
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Ediane Câmara, Daniela Rolim, Sídia Bizarria, Tarcya Dantas, Ingrid Gurgel, Ticiana Ary Sátiro e Bianca Bonorandi
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Sarah Barros do Oliveira, Ingrid Rocha, Paula Chaves, Carla Matos e Camila Chaves
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Flávio e Kélvia Macarrão, Duda e Juliana Barros de Oliveira
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Sídia Bizarria, Jeritza Gurgel, Roberta Quaranta, Karol Almeida, Daniela Rolim e Ingrid Gurgel
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Hugo Nister e Jéssica Carolina
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Ilia Almeida, Juliana e Duda Barros de Oliveira e Victor Hugo
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Bruna e Rafael Santos, Gleice e Boliva Gonçalves e Gilda Barbosa
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Rafael Leitão, Duda Barros de Oliveira e Juliana Leitão
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Ciro Alcântara, Waldery e Wander Uchoa
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Carla Castelo Branco, Natália Araújo, Gabriela Uchoa e Camila Cruz
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Gostozinho, Duda Barros de Oliveira e Rafaela Bastos
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Anne Alcântara e Gisele Siqueira Campos
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Ticiana Ary e Thiago Sátiro
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Juliana e Duda Barros de Oliveira, Camila Nobre e Fábio Junior
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