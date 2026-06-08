CAPTEI: Duda Barros celebra 50 anos em Flecheiras com programação especial

O feriadão de Corpus Christi ganhou clima de grande encontro em Flecheiras. Para marcar seus 50 anos, Duda Barros reuniu familiares, amigos e vizinhos em uma celebração que ocupou três dias de programação à beira-mar. O roteiro incluiu luau pé na areia, passeio de buggy pelas dunas e uma grande festa no sábado.

Legenda: Duda Barrosa de Oliveira e família Foto: LC Moreira

A comemoração também prestigiou aqueles que fazem a vila que conquistou o aniversariante, valorizando empreendedores locais responsáveis pela gastronomia e pelos passeios. Na trilha sonora, talentos de Trairi dividiram espaço com atrações conhecidas da cena cearense, como o grupo Mais ou Menos e Gaudêncio Santiago.

Legenda: Flávio Macarrão, do Mais ou Menos, e Duda Barros de Oliveira Foto: LC Moreira

Uma festa do tamanho da rede de afetos de Duda. Confira as fotos de LC Moreira.

Legenda: Rodolfo Licurgo, Ângela e Jeritza Gurgel, Duda e Juliana Barros de Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Eduarda, Marcela, Juliana, Duda e Isabela Barros de Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Matos, Marcos André Borges, Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Emilson Junior, Sarah, Duda e Gustavo Barros de Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Christiane e Juliana Barros de Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Míriam Fernandes, Duda Barros de Oliveira, Lilian e Lohana Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Ewerto, Christiane, Juliana e Luiz Carlos Barros de Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Maia, Duda e Juliana Barros de Oliveira e Tarcya Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Mesquita, Marcela Barros de Oliveira, Valéria Araújo, Duda e Juliana Barros de Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana e Duda Barros de Oliveira, Marcos e Jaiana Feitoza Foto: LC Moreira

Legenda: LC Moreira e Duda Barros de Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Sídia e Lourenço Bizarria Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela e Danilo Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Duda Barros de Oliveira com Lúcio Alcântara Neto, Giselle Furtado, Ane, Leo e Lucas Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Charles Dal Belo, gabrielle Nobre, Duda e Juliana Barros de Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Heloísa, Belchior, Ângela e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ediane Câmara, Sídia Bizarria, Jeritza Gurgel, Ticiana Ary Sátiro e Bianca Bonorandi Foto: LC Moreira

Legenda: Charles Sckiner, Victor Pessoa, Duda Barros de Oliveira, Adriano Bezerra e Marcos Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Duda Barros de Oliveira e Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Nelson e Sorana Valença, Duda e Juliana Barros de Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Ediane Câmara, Daniela Rolim, Sídia Bizarria, Tarcya Dantas, Ingrid Gurgel, Ticiana Ary Sátiro e Bianca Bonorandi Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Barros do Oliveira, Ingrid Rocha, Paula Chaves, Carla Matos e Camila Chaves Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio e Kélvia Macarrão, Duda e Juliana Barros de Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Sídia Bizarria, Jeritza Gurgel, Roberta Quaranta, Karol Almeida, Daniela Rolim e Ingrid Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Hugo Nister e Jéssica Carolina Foto: LC Moreira

Legenda: Ilia Almeida, Juliana e Duda Barros de Oliveira e Victor Hugo Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna e Rafael Santos, Gleice e Boliva Gonçalves e Gilda Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Leitão, Duda Barros de Oliveira e Juliana Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Ciro Alcântara, Waldery e Wander Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Castelo Branco, Natália Araújo, Gabriela Uchoa e Camila Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Gostozinho, Duda Barros de Oliveira e Rafaela Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Anne Alcântara e Gisele Siqueira Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Ary e Thiago Sátiro Foto: LC Moreira