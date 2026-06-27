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CAPTEI: Dr. João Batista Marinho Vasconcelos é homenageado por legado na cirurgia hepática

Competência, humanidade e contribuição à medicina marcam o reconhecimento promovido pelo Centro de Transplante de Fígado do Ceará

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 09:43)
Jeritza Gurgel
Legenda: Homenagem ao médico Dr. João Batista Marinho Vasconcelos
Foto: Divulgação

Na manhã de sexta-feira, 26, no Auditório Prof. Paulo Marcelo, localizado no térreo do bloco didático da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza, foi realizada solenidade de homenagem ao médico sobralense Dr. João Batista Marinho Vasconcelos, promovida pelo Centro de Transplante de Fígado do Ceará (CTFC), em parceria com a UFC e o Hospital Universitário Walter Cantídio.

Legenda: Homenagem ao médico Dr. João Batista Marinho Vasconcelos
Foto: Divulgação

"Foi aqui, na nossa Faculdade de Medicina, que comecei a construir a minha vocação de médico."
Dr. João Batista Marinho Vasconcelos
Médico e Homenageado

Legenda: Homenagem ao médico Dr. João Batista Marinho Vasconcelos
Foto: Divulgação

A cerimônia reuniu profissionais da saúde e representantes institucionais e reconheceu a trajetória dedicada à cirurgia e ao transplante hepático, marcada por atuação técnica consistente, compromisso assistencial e contribuição para a consolidação do Ceará como referência na área.

Legenda: Homenagem ao médico Dr. João Batista Marinho Vasconcelos
Foto: Divulgação

"A vocação foi se moldando no que é a sua essência: um propósito maior que guia a carreira e as escolhas diárias."
Dr. João Batista Marinho Vasconcelos
Médico e Homenageado

Legenda: Homenageado com a família
Foto: Divulgação

Natural de Sobral, o médico tem sua trajetória associada ao fortalecimento da saúde pública e ao avanço da cirurgia hepática no Estado, com impacto direto na assistência a pacientes ao longo dos anos. O reconhecimento reforça a relevância de profissionais que integram ciência, prática clínica e desenvolvimento institucional.

Confira mais as fotos!

Legenda: Homenagem ao médico Dr. João Batista Marinho Vasconcelos
Foto: Divulgação

Legenda: Homenagem ao médico Dr. João Batista Marinho Vasconcelos
Foto: Divulgação

Legenda: Homenagem ao médico Dr. João Batista Marinho Vasconcelos
Foto: Divulgação

Legenda: Homenagem ao médico Dr. João Batista Marinho Vasconcelos
Foto: Divulgação

Legenda: Homenagem ao médico Dr. João Batista Marinho Vasconcelos
Foto: Divulgação

Legenda: Homenagem ao médico Dr. João Batista Marinho Vasconcelos
Foto: Divulgação

Legenda: Homenagem ao médico Dr. João Batista Marinho Vasconcelos
Foto: Divulgação

Legenda: Homenagem ao médico Dr. João Batista Marinho Vasconcelos
Foto: Divulgação

Legenda: Homenagem ao médico Dr. João Batista Marinho Vasconcelos
Foto: Divulgação

Legenda: Homenagem ao médico Dr. João Batista Marinho Vasconcelos
Foto: Divulgação

 