CAPTEI: Dr. Cabeto reúne lideranças para discutir os desafios da saúde no Brasil

O debate voltou a ocupar o centro da mesa e das ideias.

Legenda: Alessandro Belchior, Antônio Albuquerque, Germano e Josilda Belchior, Cabeto Martins, Delano Belchior, Luiz Eduardo Figueiredo e Antônio Cambraia Foto: LC Moreira

O Movimento Amigos em Ação reuniu associados e convidados, na quarta-feira, 29, no auditório da Alessandro Belchior Imóveis, para mais uma edição de seu tradicional Almoço Debate.

Legenda: Cabeto Martins Foto: LC Moreira

Com o tema "O Brasil doente: Política, Saúde e Desigualdade", o encontro teve como protagonista o médico e ex-secretário da Saúde do Ceará, Dr. Cabeto, que compartilhou sua experiência à frente da gestão pública, da resposta à pandemia e da construção de políticas para o SUS. Referência nacional em saúde, o cardiologista conduziu uma reflexão sobre os desafios que atravessam o país e o Nordeste.

Confira as fotos da movimentação social!

Legenda: Alessandr Belchior e Pio Rodrigues Neto Foto: LC Moreira

Legenda: João Pedro Belchior e Giovane Salomão Foto: LC Moreira

Legenda: Josilda Belchior e Silvana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Frota, Hugo Segundo e Schubert Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Patrocínio e Epitácio Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Eduardo Figueiredo e João Victor Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior, Maurício Moreira de Sousa e João Pedro Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Ivan Marcelo e Rui Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Venâncio Freitas e Leandro Vasques Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Façanha, Mário Filgueira e Luiz Eduardo Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Marques e José Cláudio Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Mauricio Moreira de Sousa e Germano Belchior Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Pompeu Vasconcelos e Delano Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel Magalhães, Pompeu Vasconcelos e Leandro Vasques Foto: LC Moreira

Legenda: Pio Rodrigues Neto e Cabeto Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Milfont e Sérgio Felicio Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Régis Teixeira, Rui Castelo Branco, Rodrigues Junior e Delano Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Seridião Montenegro e Victor Frota Pinto Foto: LC Moreira