CAPTEI: Dr. Cabeto reúne lideranças para discutir os desafios da saúde no Brasil

O debate voltou a ocupar o centro da mesa e das ideias.
O Movimento Amigos em Ação reuniu associados e convidados, na quarta-feira, 29, no auditório da Alessandro Belchior Imóveis, para mais uma edição de seu tradicional Almoço Debate.
Com o tema "O Brasil doente: Política, Saúde e Desigualdade", o encontro teve como protagonista o médico e ex-secretário da Saúde do Ceará, Dr. Cabeto, que compartilhou sua experiência à frente da gestão pública, da resposta à pandemia e da construção de políticas para o SUS. Referência nacional em saúde, o cardiologista conduziu uma reflexão sobre os desafios que atravessam o país e o Nordeste.