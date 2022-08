CAPTEI: Diretora da Globo, Suzana Pamplona, é a convidada para almoço de negócios do SVM

O Sistema Verdes Mares reuniu na sexta, 05, no Hoots, clientes e agências para a primeira edição do projeto SVM Insights, plataforma de relacionamento e conteúdo voltado para o mercado anunciante.

O evento contou com a presença da Diretora de Pesquisa e Conhecimento da Globo, Suzana Pamplona, que, na oportunidade, apresentou dados sobre consumo e hábitos do cearense.

Legenda: Gustavo Bortoli, Fábio Ambrósio e Erik Picanço Foto: LC Moreira

Erick Picanço, Diretor Comercial e de Marketing do SVM, foi o anfitrião, e trouxe muitas novidades de negócios apresentados por Fábio Ambrósio, diretor de programação, e Gustavo Bortoli, diretor de Jornalismo da casa.

Legenda: Arenusa Goulart Foto: LC Moreira

A gerente de marketing do SVM, Arenusa Goulart, mostrou o novo produto da empresa: SVM Insights.

Legenda: Niara Meireles Foto: LC Moreira

A mais nordestina das nordestinas, Niara Meirele, esteve no comando do palco. A morena realçava num conjunto amarelo vivo com top rosa pink. Tinha traços dos bordados locais. Beleza, simpatia e sotaque.

Legenda: Suzana Pamplona Foto: LC Moreira

Aliás, sotaque cearense está na boca da Globo, e foi o que Suzana mais trouxe no discurso, em cima de uma plataforma cheia de arte nos pés! Irresistível não reparar nessa mulher com tanto conteúdo da cabeça aos pés, literalmente!

Vem ver mais nas fotos captadas por LC Moreira:

