CAPTEI: Dire Straits Legacy abre o circuito de turnês musicais internacionais em Fortaleza

Fãs do grupo de Rock Dire Straits Legacy estiveram reunidos na última sexta-feira (13) para ouvir os clássicos do repertório que celebra os 45 anos da banda britânica.

Legenda: Marco Caviglia Foto: LC Moreira

Desde 1977 que o DSL coleciona sucessos como: Money for Nothing, So Far Away, Sultans of Swing, Walk of Life, Romeo and Juliet, dentre outros.

No show, sucessos novos e antigos foram apresentados, bem como a formação atual da banda com os músicos: Alan Clark (teclados), Phil Palmer (guitarra), Mel Collins (sax), Trevor Horn (baixo), Marco Caviglia (voz e guitarra), Primiano Dibiase (teclados), Jack Sonni (guitarra) e Andy Treacey (bateria).

Vamos as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Fernanda Dourado e Danilo Régis Foto: LC Moreira

Legenda: Tarso e Ana Cristina Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel e Carlos Petrone Foto: LC Moreira

Legenda: Victor e Germana Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Isabel Cabral, Germana Melo e Lina Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Leandro, Aline e Gabriel Vasquez Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Esmeraldo Foto: LC Moreira

Legenda: Valter Luz e Christiane Collier Foto: LC Moreira

Legenda: Lina e André Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: lolo Aguiar e Juliana Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Tatiana Carneiro e Silvio Goiana Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Miranda e Victor Vidal Foto: LC Moreira

Legenda: Carol e Roberto Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Arialdo Pinho e Diana Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Cybele e Fábio Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Alysson Oliveira e Rodrigo Vargas Foto: LC Moreira

Legenda: Amauri e Luciane Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: César Martins, Miguel Filho, Hermann Hesse, Igor Brito e Diógenes Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo Régis, Fernanda Dourado, Caio Bianc e Eliete Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Débora Sombra, Georgia Philomeno, Vivian Vieira e Victor Landim Foto: LC Moreira

Legenda: Dire Straits Foto: LC Moreira

Legenda: Eleazar e Eveline Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Enio Miranda e Wagner Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro e Eliziane Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus e Gabriel Vasquez Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Melo, Carmen Rangel e Carla Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Gilberto e Nathalia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Dire Straits Foto: LC Moreira

Legenda: Show Dire Straits Foto: LC Moreira

Legenda: Show Dire Straits Foto: LC Moreira

Legenda: Jack Sonni Foto: LC Moreira

Legenda: Jack Sonni Foto: LC Moreira

Legenda: Jader e Juliana Vilarouca Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana e Guilherme Hermans Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Moreira e André Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Karina e Caio Aderaldo Foto: LC Moreira

Legenda: Leandro Vasquez, Théa Moreira, Roberta e Aline Vasquez Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Nogueira e Lina Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus, Roberta, Aline e Gabriel Vasquez Foto: LC Moreira

Legenda: Lolo Aguiar e LC Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus e Roberta Vasquez e Sérgio Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Vasconcelos e Alexandre Diógenes Foto: LC Moreira

Legenda: Thayna Chaves e Gabriel Domingues Foto: LC Moreira

Legenda: Taíso Neto e Yasmin Dafni Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Esmeraldo, Larissa Levy, Germana Melo, Daniele Levy e Carla Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Lais Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Phill Palmer Foto: LC Moreira

Legenda: Olga e Eugênio Vasquez Foto: LC Moreira

Legenda: Netinha, Théa Moreira e Grace Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Mel Collins Foto: LC Moreira