Captei: dicas SISI

Legenda: Izaqueline Ribeiro, do IG @saboresdacidade. Foto: Arquivo pessoal

Izaqueline Ribeiro (@saboresdacidade), jornalista e idealizadora de do tour Sabores da Cidade pelo centro de Fortaleza, sugere a pastelaria Leão do Sul que é famosa por servir a combinação: pastel com caldo de cana.

“É uma das experiências mais afetivas para os fortalezenses!", afirma Izaqueline Ribeiro.

Legenda: Street Style, por Léo Faria. Foto: Divulgação

A digital influencer e relações públicas, Vanessa Melo (@vanessamelo_), conhecida por seu extremo bom gosto e carisma, deu a dica para dar um pulinho na exposição do Museu da Fotografia que está no Rio Mar Fortaleza. A mostra é da Street Style, por Léo Faria.