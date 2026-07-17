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CAPTEI: Dia Do Comerciante: Troféu Clovis Rolim 2026 celebra Severino Ramalho Neto

O evento reuniu lideranças do varejo e anunciou a projeção da recuperação das vendas apesar dos desafios econômicos

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 11:56)
Jeritza Gurgel
Legenda: Pio Rodrigues Neto, Freitas Cordeiro, Severino Ramalho Neto e Maurício Filizola
Foto: LC Moreira

A noite de quinta-feira, 16, no Teatro Rio Mar Fortaleza voltou a celebrar a tradição, o protagonismo e a visão de futuro, quando recebeu empresários, lideranças e autoridades no Dia do Comerciante, promovido pela FCDL Ceará e CDL Fortaleza.

Legenda: Honório Pinheiro, Fábio Feijó, Pio Rodrigues Neto, Freitas Cordeiro, Severino Ramalho Neto, Maurício Filizola, Mayra Thé, Fernanda Maria Uchoa e Antônio José Mota
Foto: LC Moreira

Em um cenário de desafios econômicos, o turismo despontou como a grande aposta para impulsionar o varejo cearense no segundo semestre, reforçando que inovação e resiliência seguem ditando o ritmo dos negócios.

Legenda: Pio Rodrigues Neto, Freitas Cordeiro, Severino Ramalho Neto e Maurício Filizola
Foto: LC Moreira

 "o turismo será um dos principais motores para fortalecer o comércio nos próximos meses"
Maurício Filizola
Presidente da CDL Fortaleza

No momento mais emblemático da solenidade, Severino Ramalho Neto, presidente do Conselho Consultivo dos Mercadinhos São Luiz, recebeu o Troféu Clóvis Rolim 2026, maior honraria do comércio estadual.

Legenda: Severino Ramalho Neto
Foto: LC Moreira

"Esta homenagem é, na verdade, um reconhecimento aos 100 anos dos Mercadinhos São Luiz e a todas as pessoas que construíram essa história"
Severino Ramalho
Homenageado

Toda a ambientação do Teatro RioMar Fortaleza recebeu a elegante e a sofisticada decoração dos talentosos Dito Machado e Thiago Holanda.

Legenda: Dito Machado, Laura Filizola e Thiago Holanda
Foto: LC Moreira

A mestre de cerimonia foi a expert, sempre autêntica e segura, Norma Zélia.

Legenda: Norma Zélia
Foto: LC Moreira

Os convidados foram presenteados com o show de Paula Morelembau cheio de muita bossa.

Legenda: Paula Morelenbaum
Foto: LC Moreira

A noite mostrou que os grandes legados não se medem apenas pelos resultados alcançados, mas pelas histórias capazes de atravessar gerações — exatamente como destacou Severino Ramalho Neto ao transformar uma homenagem pessoal em tributo a um centenário de conquistas.

Legenda: Severino Ramalho Neto
Foto: LC Moreira

Confira as fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: Sophia, Laura, Maurício e Sarah Filizola
Foto: LC Moreira

Legenda: Freitas e Marlize Cordeiro, Mikaelle e Severino Ramalho Neto
Foto: LC Moreira

Legenda: Mikaelle e Severino Ramalho Neto
Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Neto e Mikaelle Ramalho, Lauro e Maurício Filizola
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula e Márcio Falcão
Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Neto, Mikaelle, Joana e Victor Ramalho
Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante e Maurício Filizola
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando, Ana, Mikaelle e Severino Ramalho Neto
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Albano de Albuquerque, Severino Neto e Mikaelle Ramalho
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza e Urbano Costa Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Neto e Mikaelle Ramalho, Ana Luiza e Urbano Costa Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Dimitrius França Lins e Maurício Filizola
Foto: LC Moreira

Legenda: Victor, Mikaelle e Severino Ramalho Neto, Renata, Lopes, Anderson Ângelo e Samara Lopes
Foto: LC Moreira

Legenda: Stella Rolim e Pio Rodrigues Neto
Foto: LC Moreira

Legenda: Bosco e Célia Macedo, Laura e Maurício Filizola
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Severino Ramalho Neto
Foto: LC Moreira

Legenda: Alan de Oliveira, Eduardo Rolim, João Alves Zenir, Severino Ramalho Neto, Pio Rodrigues Neto, Ricardo e Guilherme Rolim
Foto: LC Moreira

Legenda: Geovana Bezerra e Luiz Fernando Ramalho
Foto: LC Moreira

Legenda: Alan Oliveira, Idézio e Ricardo Rolim, João Alves Zenir, Carlos Pimentel e Eduardo Rolim
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Maria Uchoa e Severino Ramalho Neto
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Prado, Chico Esteves e Antônio José Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Franzé e Valéria Gomes
Foto: LC Moreira

Legenda: Cesinha Roma, Severino Ramalho Neto e Evaldo Carneiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Tércio Lobo e Joana Ramalho
Foto: LC Moreira

Legenda: Barbosa e Élia Farias e Paulo Silveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Ramalho Neto e Evandro Colares
Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Ramalho Neto e Wilson Loureiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando, Ana e Marina Ramalho
Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana e Idézio Rolim
Foto: LC Moreira

Legenda: Shirley e Cesinha Roma
Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Raulino e Poty Fontenele
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo, Andréa e Paulo Silveira
Foto: LC Moreira

Legenda: João Alves Zenir e Alan de Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Wellington Oliveira e Antônio Carlos Castro
Foto: LC Moreira

Legenda: Eugênia Nogueira, Beth Magalhães, Célia Macedo e Camila Brasileiro
Foto: LC Moreira

Legenda: João Melo e Evandro Colares
Foto: LC Moreira

Legenda: Riamburgo Ximenes e Guilherme Rolim
Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro, Virginia, Mazinho e Estela Guimarães
Foto: LC Moreira

Legenda: João Mendonça e Letícia Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Ramalho Neto e Mazinho Guimarães
Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Duarte e Célia Leite
Foto: LC Moreira

Legenda: Léo de Oliveira, Joana Monte, Marina Brasil, Mayra Thé, Raquel Agnes e Pedro Leornes
Foto: LC Moreira

Legenda: Graça e Roberto Sérgio Ferreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Laura Filizola e Stella Rolim
Foto: LC Moreira

Legenda: José Valdo, Marta Peixe, Freitas Cordeiro, Selma Cabral, Rose e Ranieri Leitão
Foto: LC Moreira

Legenda: Mazinho e Estela Guimarães
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Victor e Rayssa Ribeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Freitas Cordeiro, Carlos Prado, Honório Pinheiro, Severino Ramalho Neto, Maurício Filizola e Chico Esteves
Foto: LC Moreira

 

 

 