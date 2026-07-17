CAPTEI: Dia Do Comerciante: Troféu Clovis Rolim 2026 celebra Severino Ramalho Neto

A noite de quinta-feira, 16, no Teatro Rio Mar Fortaleza voltou a celebrar a tradição, o protagonismo e a visão de futuro, quando recebeu empresários, lideranças e autoridades no Dia do Comerciante, promovido pela FCDL Ceará e CDL Fortaleza.

Legenda: Honório Pinheiro, Fábio Feijó, Pio Rodrigues Neto, Freitas Cordeiro, Severino Ramalho Neto, Maurício Filizola, Mayra Thé, Fernanda Maria Uchoa e Antônio José Mota Foto: LC Moreira

Em um cenário de desafios econômicos, o turismo despontou como a grande aposta para impulsionar o varejo cearense no segundo semestre, reforçando que inovação e resiliência seguem ditando o ritmo dos negócios.

Legenda: Pio Rodrigues Neto, Freitas Cordeiro, Severino Ramalho Neto e Maurício Filizola Foto: LC Moreira

"o turismo será um dos principais motores para fortalecer o comércio nos próximos meses" Maurício Filizola Presidente da CDL Fortaleza

No momento mais emblemático da solenidade, Severino Ramalho Neto, presidente do Conselho Consultivo dos Mercadinhos São Luiz, recebeu o Troféu Clóvis Rolim 2026, maior honraria do comércio estadual.

Legenda: Severino Ramalho Neto Foto: LC Moreira

"Esta homenagem é, na verdade, um reconhecimento aos 100 anos dos Mercadinhos São Luiz e a todas as pessoas que construíram essa história" Severino Ramalho Homenageado

Toda a ambientação do Teatro RioMar Fortaleza recebeu a elegante e a sofisticada decoração dos talentosos Dito Machado e Thiago Holanda.

Legenda: Dito Machado, Laura Filizola e Thiago Holanda Foto: LC Moreira

A mestre de cerimonia foi a expert, sempre autêntica e segura, Norma Zélia.

Legenda: Norma Zélia Foto: LC Moreira

Os convidados foram presenteados com o show de Paula Morelembau cheio de muita bossa.

Legenda: Paula Morelenbaum Foto: LC Moreira

A noite mostrou que os grandes legados não se medem apenas pelos resultados alcançados, mas pelas histórias capazes de atravessar gerações — exatamente como destacou Severino Ramalho Neto ao transformar uma homenagem pessoal em tributo a um centenário de conquistas.

Legenda: Severino Ramalho Neto Foto: LC Moreira

Confira as fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: Sophia, Laura, Maurício e Sarah Filizola Foto: LC Moreira

Legenda: Freitas e Marlize Cordeiro, Mikaelle e Severino Ramalho Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Mikaelle e Severino Ramalho Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Neto e Mikaelle Ramalho, Lauro e Maurício Filizola Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Paula e Márcio Falcão Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Neto, Mikaelle, Joana e Victor Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante e Maurício Filizola Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando, Ana, Mikaelle e Severino Ramalho Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Albano de Albuquerque, Severino Neto e Mikaelle Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza e Urbano Costa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Neto e Mikaelle Ramalho, Ana Luiza e Urbano Costa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Dimitrius França Lins e Maurício Filizola Foto: LC Moreira

Legenda: Victor, Mikaelle e Severino Ramalho Neto, Renata, Lopes, Anderson Ângelo e Samara Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Stella Rolim e Pio Rodrigues Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Bosco e Célia Macedo, Laura e Maurício Filizola Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Severino Ramalho Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Alan de Oliveira, Eduardo Rolim, João Alves Zenir, Severino Ramalho Neto, Pio Rodrigues Neto, Ricardo e Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Geovana Bezerra e Luiz Fernando Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Alan Oliveira, Idézio e Ricardo Rolim, João Alves Zenir, Carlos Pimentel e Eduardo Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Maria Uchoa e Severino Ramalho Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Prado, Chico Esteves e Antônio José Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Franzé e Valéria Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Cesinha Roma, Severino Ramalho Neto e Evaldo Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Tércio Lobo e Joana Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Barbosa e Élia Farias e Paulo Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Ramalho Neto e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Ramalho Neto e Wilson Loureiro Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando, Ana e Marina Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana e Idézio Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Shirley e Cesinha Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Raulino e Poty Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo, Andréa e Paulo Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: João Alves Zenir e Alan de Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Wellington Oliveira e Antônio Carlos Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Eugênia Nogueira, Beth Magalhães, Célia Macedo e Camila Brasileiro Foto: LC Moreira

Legenda: João Melo e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Riamburgo Ximenes e Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro, Virginia, Mazinho e Estela Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: João Mendonça e Letícia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Ramalho Neto e Mazinho Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Duarte e Célia Leite Foto: LC Moreira

Legenda: Léo de Oliveira, Joana Monte, Marina Brasil, Mayra Thé, Raquel Agnes e Pedro Leornes Foto: LC Moreira

Legenda: Graça e Roberto Sérgio Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Laura Filizola e Stella Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: José Valdo, Marta Peixe, Freitas Cordeiro, Selma Cabral, Rose e Ranieri Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Mazinho e Estela Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Victor e Rayssa Ribeiro Foto: LC Moreira