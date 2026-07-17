CAPTEI: Dia Do Comerciante: Troféu Clovis Rolim 2026 celebra Severino Ramalho Neto

A noite de quinta-feira, 16, no Teatro Rio Mar Fortaleza voltou a celebrar a tradição, o protagonismo e a visão de futuro, quando recebeu empresários, lideranças e autoridades no Dia do Comerciante, promovido pela FCDL Ceará e CDL Fortaleza.
Em um cenário de desafios econômicos, o turismo despontou como a grande aposta para impulsionar o varejo cearense no segundo semestre, reforçando que inovação e resiliência seguem ditando o ritmo dos negócios.
"o turismo será um dos principais motores para fortalecer o comércio nos próximos meses"
No momento mais emblemático da solenidade, Severino Ramalho Neto, presidente do Conselho Consultivo dos Mercadinhos São Luiz, recebeu o Troféu Clóvis Rolim 2026, maior honraria do comércio estadual.
"Esta homenagem é, na verdade, um reconhecimento aos 100 anos dos Mercadinhos São Luiz e a todas as pessoas que construíram essa história"
Toda a ambientação do Teatro RioMar Fortaleza recebeu a elegante e a sofisticada decoração dos talentosos Dito Machado e Thiago Holanda.
A mestre de cerimonia foi a expert, sempre autêntica e segura, Norma Zélia.
Os convidados foram presenteados com o show de Paula Morelembau cheio de muita bossa.
A noite mostrou que os grandes legados não se medem apenas pelos resultados alcançados, mas pelas histórias capazes de atravessar gerações — exatamente como destacou Severino Ramalho Neto ao transformar uma homenagem pessoal em tributo a um centenário de conquistas.