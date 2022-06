Captei: Deu match! O torneio festivo voltou as areias do BT Portofino

Depois do sucesso da primeira edição em 2021, o evento voltou as arenas do Portofino Villas no último sábado, 18. Marina Ary esteve a frente de toda a organização. Sucesso absoluto!

Legenda: 2º Torneio de Beach Tennis Portofino Foto: Arquivo pessoal de Marília Queiroz

Atletas das casas do condomínio de Aquiraz e amigos próximos, bem na proposta de family & friends, entraram no play para um torneio organizado por Alex Santos.

Legenda: Sandra Fujita, Alex Santos e Larissa Fujita Foto: Jocilene Jinkings

Nas arenas disputaram duas categorias (masculina e feminina) em dois níveis técnicos.

Durante todo o sábado, os plays seguiram nos bits do Dj Sávio Machado e na voz, única, da cantora Lu Barbosa.

No local, espaços ocupados por stand de patrocinadores atraiam clientes por diversos motivos e desejos.

Só sei, gente, que essa turma que esteve no 2º torneio de Beach Tennis Portofino, ainda não superou o último sábado. A saudade está grande. E, claro, que trouxemos os melhores momentos para compartilhar!

Olha só!

Legenda: Adriana Queiroz e Monique Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Ary e Monique Rolim Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Beatriz e Claudio Brasil Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Livia Torres, Lidiane Camara, Beatriz Rodrigues, Mariana Cidrão e Livia Sobral (2) Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Vanessa e Pedro Queiros Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Sandra Fujita e Rogerio Torres Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Patriciana Queiros e Monique Rolim Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Bia e Willian Bezerra Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Carol Ary, Luciana Bezerra e Isabel Miranda Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Claudio e Lidiane Câmara Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Jose e Isabel Brasil Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Larissa, Lucas Mendes e Marina Ary Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Caroline Vilar, Gina Parente, Marina Ary, Livia Vieira e Luciana Ary Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Marcelo Mafruta e Expedito Neto Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Manuela e Armando Campos Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Mario e Vanessa Queirós Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Otávio e Adriana Queiroz Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Tiago Leal, Carlos Campos e Matheus Ary Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Rosilândia e Leticia Lima Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Daniel e Ana Joca Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Maria Eduarda Pinto, Luisa Parente e Sara Benevides Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Monique Rolim e Larissa Fujita Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Sandra Fujita e Adriana Queiroz Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Ricardo Bezerra, Pedro Gomes Matos e Jose Maria Lima Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Vanessa Queiros, Suzy, Paula Feitosa e Priscila Leal Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Deusmar Queiros, Jose Maria Lima e Carlos Campos Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Felipe Campos e Camila Lima Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Maria Eduarda Pinto, Maria Cecilia Rolim e Sara Benevides Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Felipe, Larissa e Sandra Fujita, Monique Proença Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Lucas, Davi Mendes, Isabel Brasil e Julia Mendes Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Luciana Bezerra e Carol Ary Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: João, Pedro Ary, Armando Neto e Felipe Campo Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Vanessa Queiros e Virginia Diógenes Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Willian Bezerra, Pedro Queiros e Luan Guilhon Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Rafaella e Geruza Lima Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Monique Rolim, Larissa Fujita, Adriana Queiroz e Carol Ary Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Lívia Torres, Lidiane Câmara, Beatriz Rodrigues, Mariana Cidrão e Lívia Sobral Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Luciana e Ricardo Bezerra Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Tiago e Priscila Leal Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Marcela Cabral, Ana Tereza Carvalho, Larissa Fujita e Andrea Nogueira Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Manuel Vitor, Sergio Fiuza, Claudio Brasil e Armando Campos Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Matheus Carvalho e Claudio Câmara Foto: Jocilene Jinkings

