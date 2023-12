CAPTEI: Destaque do comércio cearense é homenageado com Troféu Iracema 2023

Na noite de quinta-feira, 07, o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Fortaleza, Assis Cavalcante, reuniu grandes nomes do setor para comandar uma homenagem especial ao presidente dos Mercadinhos São Luiz, Severino Ramalho Neto. O evento, realizado no buffet La Maison, marcou a entrega do Troféu Iracema 2023, a maior comenda do comércio cearense, juntamente com o título de Logista do Ano.

Legenda: Severino Ramalho Neto Foto: LC Moreira

A solenidade foi marcada por emoção e reconhecimento, evidenciando a importância do compromisso e da contribuição de Severino Ramalho Neto para o desenvolvimento do comércio local. A premiação, embasada em critérios como pioneirismo, tradição, visão empresarial, desenvolvimento e expansão do negócio, representa o reconhecimento do setor aos líderes que promovem o avanço e a inovação no cenário comercial.

Legenda: Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

O Troféu Iracema 2023 é mais do que uma simples honraria - é o reflexo da determinação e do esforço empreendedor que moldaram os Mercadinhos São Luiz em um verdadeiro ícone do comércio cearense. Com um legado que transpassa gerações, Severino Ramalho Neto personifica os valores do empreendedorismo e da excelência, inspirando novas gerações de empresários a transformar desafios em oportunidades.

Legenda: Severino Ramalho Neto Foto: LC Moreira

Vem ver quem esteve na prestigiada noite!

Legenda: Edna e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Ramalho Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Wellington Holanda, Élcio Batista, Severino Ramalho Neto e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Pio Rodrigues, Stella Rolim, Severino Ramalho Neto, Edna e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Rolim, Severino Ramalho Neto e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Honório Pinheiro, Severino Ramalho Neto e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Bob Filho, Severino Ramalho Neto e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio José Mello, Severino Ramalho Neto, Edna e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Severino Ramalho Neto, Edna e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Virginia Guimarães, Severino Ramalho Neto e Lauro Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Ramalho Neto, Daniela Cabral e Gilberto Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Ramalho Neto e Fátima Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Ramalho Neto, Nazareno Albuquerque e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Ramalho Neto, Marisa e Freitas Cordeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Ramalho Neto e Antônio José Mello Foto: LC Moreira

Legenda: Airton e Fátima Boris, Severino Ramalho Neto, Edna e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Assis e Edna Cavalcante, Severino Ramalho Neto e Selma Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Sales, Severino Ramalho Neto e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Bosco e Célia Macedo, Severino Ramalho Neto, Edna e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Troféu Iracema Foto: LC Moreira

Legenda: Graça Ferreira, Severino Ramalho Neto e Roberto Sérgio Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: José do Egito, Ana Maria, Mariana Lopes, Severino Ramalho Neto, Edna e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Joana Ramalho e Tércio Lobo Foto: LC Moreira

Legenda: Marina e Luiz Fernando Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Marina, Luiz Fernando e Ana Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio e Ana Paula Falcão Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Lopes, Ana Maria e José do Egito Foto: LC Moreira

Legenda: Jordana Vidal e Bob Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Erisson Viana, Guilherme Colares e Cabral Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Campelo, André Verçosa e Luiz Fernando Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Perpetua Pinto, Fátima e Zuleica Catunda Foto: LC Moreira

Legenda: Schubert Machado e Leia Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Orlando Filho, Orlando Pontes e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Sonia Lage, Eugênia Nogueira e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Victória e Patrícia Bessa, Erika Ximenes e Mazé Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Stella e Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Ferreira, Franzé Gomes e Airton Boris Foto: LC Moreira

Legenda: Edilmo Cunha e Emílio Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio José Mello, Eduardo Rolim, Gilberto Costa e Pio Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Bley e Tayane Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Troféu Iracema 2023 Foto: LC Moreira

Legenda: CDL Jovem Foto: LC Moreira

Legenda: David Militão, Raquel Agnes, Airton Boris, Vida Pessoa e Antônio Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Edilmo Cunha, Victor Hugo e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo e Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Brasil e Euvaldo Bringel Foto: LC Moreira

Legenda: Euvaldo Bringel e Sérgio Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiana Paiva, Ana Paula Falcão e Janete Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Honório e Pedro Pinheiro e Eduardo Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Islania e André Verçosa e Carla Soraya Foto: LC Moreira

Legenda: José Valdo e Marta Peixe Foto: LC Moreira

Legenda: Mikaela Ribeiro, Gardênia Cavalcante, Katiana Bento e Zenilda de Sena Foto: LC Moreira

Legenda: Olivio Costa e Edilmo Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Pinheiro, Germano Belchior, Honório Pinheiro e José do Egito Foto: LC Moreira

Legenda: Sena e Bosco Macedo, Pinto Sampaio e Marques Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Norma Zélia Foto: LC Moreira

Legenda: Vladson Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Élcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Honório Pinheiro, Severino Ramalho Neto, Freitas Cordeiro, Vladson Viana, Assis Cavalcante e Élcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Conselho Consultivo do CDL Foto: LC Moreira

Legenda: Victor, Joana Severino Neto, Luiz Fernando, Marina e Luiz Fernando Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Ramalho Neto e Colaboradores dos Mercadinhos São Luiz Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Ramalho Neto e Colaboradores dos Mercadinhos São Luiz Foto: LC Moreira

Legenda: Vanick Belchior Foto: LC Moreira