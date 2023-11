CAPTEI: Desembargador Jefferson Quesado Júnior é homenageado em emocionante despedida no TRT

Na última sexta-feira, 27, no final da tarde, o Desembargador Jefferson Quesado Júnior, figura querida e respeitada no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, foi recebido com carinho, nos jardins do TRT, por desembargadores e desembargadoras, juízes e juízas, advogados e advogadas, servidores e servidoras e amigos e amigas para um momento muito especial: a sua despedida na carreira como magistrado.

Legenda: Daniel Páscoa, Alexey Lima Verde, Ribamar Silva, Jefferson Quesado entre servidores do TRT, André Barreto e desembargador Tarcísio Lima Verde Foto: LC Moreira

A Corte articulou uma despedida carinhosa.

Marcio Campos e sua banda marcaram presença no evento, embalando o momento com um repertório seleto de músicas preferidas do Desembargador. Com uma atmosfera descontraída e repleta de afeto, os convidados desfrutaram, também, das delícias oferecidas pelo Toca Fina Cozinha.

Legenda: Marcinho Campos e banda Foto: LC Moreira

Legenda: Eliene Varela, Toca Couto, Jefferson e Redna Quesado Foto: LC Moreira

Durante sua carreira, Quesado Júnior exerceu influência significativa sobre seus colegas, construindo relações sólidas e deixando um legado de profissionalismo e dedicação. Sua partida voluntária como Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, deixa saudades, um legado inestimável e um exemplo a ser seguido.

Legenda: Jefferson Quesado Foto: LC Moreira

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Redna e Jefferson Quesado Foto: LC Moreira

Legenda: Redna, Jefferson e Mirela Quesado Foto: LC Moreira

Legenda: Mirela, Redna, Jefferson e Melissa Quesado Foto: LC Moreira

Legenda: Mirela Quesado e Daniel Veras Foto: LC Moreira

Legenda: André Barreto, Ribamar Silva e Daniel Páscoa Foto: LC Moreira

Legenda: Alexei Limaverde, Meiriane Parente e Sandra Orlene Limaverde Foto: LC Moreira

Legenda: Ivânia Araújo e Jefferson Quesado Foto: LC Moreira

Legenda: Tarcísio Lima Verde e Jefferson Quesado Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio Santiago, Jefferson Quesado e Rosely Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Hélio Leitão, Jefferson Quesado e Renato de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Jefferson Quesado e Naira Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: João Carlos Uchoa e Jefferson Quesado Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Jefferson Quesado Foto: LC Moreira

Legenda: Sheila Melo, Jefferson Quesado e Cleto Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Consuelo Marques e Jefferson Quesado Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Pragmácio, Jefferson Quesado e Eduardo Pragmácio Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Orlene e Alexei Limaverde, Jefferson e Redna Quesado e Meiriane Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Rodrigues, Jefferson Quesado e Cristiane Castro Foto: LC Moreira

Legenda: José Helio e Jefferson Quesado Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício Matos e Jefferson Quesado Foto: LC Moreira

Legenda: Alcimor Rocha e Amarílio Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Ednevaldo Medeiros e Jefferson Quesado Foto: LC Moreira

Legenda: Eliene Varela, Jefferson Quesado e Rogéria Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Sérvio, Jefferson e Elda Quesado Foto: LC Moreira

Legenda: João Cardoso, Jefferson Quesado e Mirtes Cardos Foto: LC Moreira

Legenda: Lidia Aguiar, Jefferson Quesado e Clarissa Rebonatto Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio Salazer, Jefferson Quesado e Alexei Lima Verde Foto: LC Moreira

Legenda: Clauderle Chaves, Jefferson Quesado e Gilsepina Maria Foto: LC Moreira

Legenda: Consuelo Marques, Jefferson Quesado, Jeritza Gurgel e David Machado Foto: LC Moreira

Legenda: David Machado, Consuelo Marques, Jefferson Quesado e Tina Crisóstomo Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Weyne e Jefferson Quesado Foto: LC Moreira

Legenda: Jefferson Quesado e Fernando Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Jefferson Quesado e Renato de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Jefferson Quesado, Patrícia Costa e Elisandro Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Mauricio Matos, Idiva Germano e Jefferson Quesado Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Veras, Mirela, Redna, Jefferson e Melissa Quesado e Jeff Peixoto Foto: LC Moreira