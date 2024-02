CAPTEI: Desembargador Franzé Gomes comemora aniversário após 1ª Sessão do do Pleno de 2024

Na sexta, 02, logo após o encerramento da 1ª Sessão do Pleno de 2024 do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT-7), servidores lotados no Gabinete do Desembargador Franzé Gomes organizaram uma surpresa de aniversário para o magistrado, que comemorava mais um ano de vida naquele dia.

O evento, realizado na ante sala do Pleno do TRT-7, foi marcado por uma atmosfera de alegria e confraternização, reunindo não apenas os desembargadores da Corte, mas também diversos servidores que compareceram para celebrar a data especial com o aniversariante.

Veja nas fotos enviadas especialmente para a nossa coluna e captadas por Clóvis Cardoso:

Legenda: Franzé Gomes com os Desembargadores do TRT da 7ª Região Foto: Clóvis Cardoso

Legenda: Durval Vasconcelos, Cris, Franzé Gomes e servidores do TRT -7 Foto: Clóvis Cardoso

Legenda: Franzé Gomes e Hermano Queiroz Foto: Clóvis Cardoso

Legenda: Franzé Gomes com servidores do TRT-7 Foto: Clóvis Cardoso

