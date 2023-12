CAPTEI: Descubra o mistério por trás da 'Oração para Desaparecer’

No último domingo, 10, a premiada escritora e palestrante Socorro Acioli lançou seu mais novo livro na Livraria Leitura, no Shopping RioMar Fortaleza.

O evento atraiu uma multidão de leitores ansiosos para ter em mãos a mais recente obra da autora: "Oração para Desaparecer".

Legenda: Manoela Bacelar e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

A sessão de autógrafos durou quatro horas, com um público ávido por um momento de contato com a autora e a oportunidade de ter seu exemplar autografado. Com sua simpatia, Socorro dedicou-se a atender cada leitor e leitora com atenção e carinho, tornando o lançamento uma experiência inesquecível para todos.

Legenda: Noemia e Rose Feitosa e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

"Oração para Desaparecer" foi publicado pela Companhia das Letras, uma das maiores e mais prestigiadas casas editoriais do país. O romance é o segundo de uma trilogia de histórias independentes, que têm em comum elementos da religiosidade do Nordeste e a presença do fantástico. O primeiro, "A Cabeça do Santo", também é um best seller.

Os dois romances foram campeões de vendas na Flip. "Oração para Desaparecer" já é um sucesso aqui no Ceará, cenário de uma parte da trama. O livro promete conquistar, ainda mais, o coração dos leitores, como já aconteceu com as obras anteriores da escritora.

Vem ver alguns momentos da prestigiada tarde lançamento e de autógrafos:

Legenda: Jeritza Gurgel e Manoela Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela Gurgel, Socorro Acioli e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Domingues e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Vládia Oriá e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Angelim e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Betânia Moura e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Cynthia Marroquim e Alba Lúcia Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Acioli, Cynthia Marroquim e Alba Lúcia Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Acioli e Márcia Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Acioli e Márcia Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Dayse Lopes, Raquel Araújo, Socorro Acioli e Simone Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Mendes, Liana Barros e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Lia e Cláudia Cavalcante e Ângela Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Leitão e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Rebeca Albano e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Erika Nivia e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Eveline Pierre e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Galeara Matos e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Goretti Sucupira Câmara e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Michele e Márcia Sucupira, Ângela Gurgel e Cristiana Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Jaísa Pessoa e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Araújo e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Lidiane Pereira e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Jamylle Meira e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Karla Rocha e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Natasha Ratts e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia e Rita Souza e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana e Rebeca Albano e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Nélia Romero e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Marques e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Karla Cavalcante e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Naiana Lima e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Acioli Foto: LC Moreira