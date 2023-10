CAPTEI: Deep lança coleção Blossom ao lado de Ana Hickmann

Na tarde de terça, 24, no Colosso, em Fortaleza, a mais nova aposta do mercado cearense de moda, DEEP, apresentou a nova coleção: Blossom

Com a presença de Ana Hickmann e diversas influencers de peso, o desfile entregou looks românticos e harmônicos para a mulher sofisticada, elegante e feminina, de todos os shapes.

Legenda: Ana Hickmann Foto: LC Moreira

Legenda: My Size Foto: LC Moreira

Feita em tecidos nobres como linho puro, seda pura e viscose, a coleção Blossom mostrou-se apropriada para o nosso clima, proporcionando conforto e estilo para todas as ocasiões.

Legenda: Giovana Moitas, Ana Hickmann e Ana Paula Aguiar Foto: LC Moreira

Sobre a DEEP

A Deep, uma confecção genuinamente cearense, começou como um sonho em 2008 e, hoje, se tornou uma realidade de sucesso. Com um parque fabril de quase 4000 m² e uma equipe de colaboradores de 2000 pessoas (direta e indiretamente), a marca conquistou o Brasil e o mundo, estando presente nas melhores multimarcas do país e também no exterior.

Legenda: Marcus Paulus Moita e Ana Paula Aguiar Foto: LC Moreira

Além das roupas, a Deep também se expandiu para os ramos de sapatos, bolsas e home decor, mostrando sua versatilidade e bom gosto em todos os detalhes.

Legenda: Ana Paula Aguiar Foto: LC Moreira

“é possível sonhar é possível recomeçar e a gente só tem cada dia mais crescido aprendido e ainda temos muito a aprender e muito a crescer”

Vem ver quem esteve conferindo as peças da coleção Blossom pelas imagens captadas por LC Moreira:

