Captei: Debate no Cenário Macroeconômico na 1ª Trends Experience

Em almoço privativo realizado na última sexta (13), nomes de peso da economia, inovação e empreendedorismo reuniram-se para analisar e debater o cenário macroeconômico. Liderando as discussões, o conceituado economista chefe do BTG Pactual, Mansueto Almeida, levantou um panorama do momento atual de recuperação, que indicam alguns indicadores positivos e desafios de crescimento pela frente.

O evento marcou a primeira edição do Trends Experience, braço de relacionamento, negócios e experiências da Trends, em parceria com a Verk Investimentos.

Legenda: Mansueto analisou dados da Pandemia e da inflação para traçar caminhos para o desenvolvimento econômico no próximo ano. Os executivos presentes destacaram a necessidade de debater um cenário tão complexo como o da pandemia e a recuperação econômica Foto: João Batista

Confira as fotos registradas por João Batista:

