Captei: Dani Filgueiras fez cinquenta anos esbanjando alto astral

Foi no Terrace, do La Maison, que Dani Filgueiras recebeu, ao lado do marido, Arthur Cavalcante, e dos três filhos, Levi, Vitor e Davi, familiares e muitos amigos para comemorar a chegada dos seus cinquenta anos.

Legenda: Arthur Cavalcante, Levi, Danielle, Vitor e Davi Filgueiras Foto: LC Moreira

Linda era ela. Vestia Kalil Nepomuceno. Amarelo. Esvoaçante. Poderosa num salto rosa pink.

Sorrisão estampado. Energia vibrante.

Legenda: Carla Tuto, Camila Freitas, Danielle Filgueiras, Samanta Miranda, Dina Rodrigues e Jaqueline Faustino Foto: LC Moreira

Cenário preparado por Gil Santos. Equipe de Lilian Porto super afinada no cerimonial. Impecável.

Sai o sol, Entra a lua cheia.

Legenda: Dnielle Filgueiras Foto: LC Moreira

Quem animou a festa foram a banda de Igor Montenegro, Mano Bráz e...a própria aniversariante que deu um show cantando Sweet Caroline, da banda New Diamont. Foi linda a interação com os convidados!

Legenda: Danielle Filgueiras Foto: LC Moreira

Para os parabéns, o bolo de rolo da Prisce que já virou queridinho das festas de bom gosto da cidade.

No mais, só vendo as fotos que o LC Moreira fez por lá!

Legenda: Danielle Filgueiras Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Filgueiras e Arthur Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Aderaldo e Maira Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Wellington e Bruna Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur Cavalcante e Danielle Filgueiras com amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto e Amazônia Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Leitão, Danielle Filgueiras, Denise Pinheiro e Maira Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Cacá Queirós e Fernando Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Wellington Leitão e Daniel Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Campos, Danielle Filgueiras e Juliana Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Pimentel e Denise Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Pimentel, Denise Pinheiro, Maira e Aderaldo Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Catharine e Cacá Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle e Davi Filgueiras e Maria Fernanda Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Filgueiras e Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Wellington Leitão, Aderaldo Silva e Arthur Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Vinicio Aguiar e Liduina Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Teresa Campos e Danielle Filgueiras Foto: LC Moreira

Legenda: Tarso e Ana Cristina Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Samanta e Elisa Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra e Adalberto Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Samanta, José Luiz e Elisa Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Révia Lima, Luiziane Cavalcante, Denise Pinheiro, Bruna Leitão e Maira Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela e José Correa Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Paulinha e Danielle Filgueiras Foto: LC Moreira

Legenda: Paulinha Burlamaqui, Cristiane Cavalcante, Karmilse Porto e Lígia Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Filgueiras e Liduina Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Filgueiras e Maia Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Dias Junior, João Nogueira e Guido Paiva Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Filgueiras e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Góes, Zuleica Studart, Ana Cristina Sampaio e Michelle Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Diomedes Marinho, Danielle Filgueiras e Edna Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse e Eduardo Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Paulinha e Tibério Burlamaqui Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Sucupira e Beto Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Michael Kennedy, Cythia Albino, Germano e Micheline Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Filgueiras Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio e Lígia Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Idália Burlamaqui, Arthur Cavalcante, Danielle Filgueiras, Amazônia e Augusto Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Banda Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Pinto, Sandra Machado, Karina de Castro, Ligia Pinheiro e Catharine Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Carvalho e Adalberto Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Paulinha e Tibério Burlamaqui, Sandra e Adalberto Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Ney e Danielle Filgueiras Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilse Porto e Paulinha Burlamaqui Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Nóbrega, Iara Valentim e Mirna Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Ligia Pinheiro e Catharine Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Ligia Pinheiro, Catharine Queirós e Karina de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana e Beto Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante, Denise Pinheiro, Bruna Leitão e Maira Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo e Karina de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Marcondes Montenegro e Gabriela Teles Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Sucupira, Beto Sanford e André Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Micheline e Germano Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira