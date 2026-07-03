CAPTEI: Cultura cearense é celebrada em lançamento de livro da Fundação Waldemar Alcântara

A Fundação Waldemar Alcântara reuniu convidados, pesquisadores, artistas e produtores culturais, no último dia 26, no Ideal Clube. O encontro saudou o lançamento de Ceará em 40 anos: Cultura e memória.

Legenda: Autores reunidos Foto: Zé Rosa Filho

A obra organizada por Dora Freitas e Sílvia Furtado reúne 44 depoimentos sobre a trajetória cultural do Estado. A noite foi marcada por reencontros e pela celebração da memória cearense.

Legenda: Dora Freitas e Silvia Furtado Foto: Zé Rosa Filho

O evento também foi especial por contar com a presença de um grande amigo de Lúcio Alcântara, o educador Oto de Sá Cavalcante, em uma de suas últimas agendas sociais.

Legenda: Um momento especial: Oto de Sá Cavalcante, em um de seus últimos eventos sociais, ao lado da esposa, Margarida e dos amigos Lúcio e Beatriz Alcântara Foto: Zé Rosa Filho

Nesta coluna, excepcionalmente, as fotos são de Zé Rosa Filho.

Legenda: Rodolfo Licurgo, Jeritza Gurgel, Beatriz e Lúcio Alcântara Foto: Zé Rosa Filho

Legenda: Luiza, Lúcia, Beatriz e Lúcio Alcântara Foto: Zé Rosa Filho

Legenda: Dodora Guimarães Foto: Zé Rosa Filho

Legenda: Bezerrinha, Lúcio Alcântara e Luiz Sérgio Santos Foto: Zé Rosa Filho

Legenda: Zé Rosa Filho, Gentil Barreira e Jarbas Oliveira Foto: Zé Rosa Filho

Legenda: Talles Azigon Foto: Zé Rosa Filho

Legenda: Gentil Barreira, Jarbas Oliveira e Lira Neto Foto: Zé Rosa Filho

Legenda: Dodora Guimarães e Sandro Gouveia Foto: Zé Rosa Filho

Legenda: Luísa Cela e Ricardo Guilherme Foto: Zé Rosa Filho

Legenda: Raquel Gadelha e Bete Jaguaribe Foto: Zé Rosa Filho

Legenda: Jarbas Oliveira, Jordânia e Gardênia Araújo Foto: Zé Rosa Filho

Legenda: Silvia Furtado, Dora Freitas, Jarbas Oliveira e Marcos Levi Foto: Zé Rosa Filho

Legenda: Silvia Furtado, Dalwton Moura, Dora Freitas e Maru Mamede Foto: Zé Rosa Filho

Legenda: Ricardo Guilherme, Regina Fiúza e Sandro Gouveia Foto: Zé Rosa Filho

Legenda: Ricardo Kelmer Foto: Zé Rosa Filho