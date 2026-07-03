CAPTEI: Cultura cearense é celebrada em lançamento de livro da Fundação Waldemar Alcântara

A Fundação Waldemar Alcântara reuniu convidados, pesquisadores, artistas e produtores culturais, no último dia 26, no Ideal Clube. O encontro saudou o lançamento de Ceará em 40 anos: Cultura e memória.
A obra organizada por Dora Freitas e Sílvia Furtado reúne 44 depoimentos sobre a trajetória cultural do Estado. A noite foi marcada por reencontros e pela celebração da memória cearense.
O evento também foi especial por contar com a presença de um grande amigo de Lúcio Alcântara, o educador Oto de Sá Cavalcante, em uma de suas últimas agendas sociais.
Nesta coluna, excepcionalmente, as fotos são de Zé Rosa Filho.