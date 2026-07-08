CAPTEI: Cris Cavalcante lança novo livro em noite de encontros e literatura em Fortaleza

A artista visual, escritora e pesquisadora Cris Cavalcante recebeu amigos, leitores e nomes da cena cultural cearense, na noite desta terça-feira (7), para o lançamento de "Tudo que guardei em silêncio", na B&S Home, em Fortaleza.
A nova obra reúne crônicas que percorrem memórias, afetos e reflexões sobre a sensibilidade humana, revelando uma faceta ainda mais intimista da autora. Entre autógrafos, conversas e reencontros, os convidados celebraram a literatura em um ambiente acolhedor, que reforçou o diálogo entre arte, design e cultura.
O evento movimentou o espaço ao longo da noite e marcou a chegada de um livro que propõe uma pausa em meio ao cotidiano para revisitar emoções, lembranças e silêncios transformados em palavras.
Confira quem passou por lá nas fotos de LC Moreira.