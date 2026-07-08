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Diário do Nordeste

CAPTEI: Cris Cavalcante lança novo livro em noite de encontros e literatura em Fortaleza

Amigos, leitores e nomes da cena cultural prestigiaram a estreia literária da artista visual

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 08:40)
Jeritza Gurgel
Legenda: Cris Cavalcante
Foto: LC Moreira

A artista visual, escritora e pesquisadora Cris Cavalcante recebeu amigos, leitores e nomes da cena cultural cearense, na noite desta terça-feira (7), para o lançamento de "Tudo que guardei em silêncio", na B&S Home, em Fortaleza.

Legenda: Cris, Mell e Bela Cavalcante
Foto: LC Moreira

A nova obra reúne crônicas que percorrem memórias, afetos e reflexões sobre a sensibilidade humana, revelando uma faceta ainda mais intimista da autora. Entre autógrafos, conversas e reencontros, os convidados celebraram a literatura em um ambiente acolhedor, que reforçou o diálogo entre arte, design e cultura.

Legenda: Cris Cavalcante, Luiz de França e Murilo Amaral
Foto: LC Moreira

O evento movimentou o espaço ao longo da noite e marcou a chegada de um livro que propõe uma pausa em meio ao cotidiano para revisitar emoções, lembranças e silêncios transformados em palavras.

Legenda: Cris Romcy, Cris e Nágila Cavalcante
Foto: LC Moreira

Confira quem passou por lá nas fotos de LC Moreira.

Legenda: Neuma Figueiredo, Cris Cavalcante e Joana Figueiredo
Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Melo, Cris e Bela Cavalcante, Angelina e Giovanna Parente
Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Porto, André Viana e Rodrigo Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Zenaide Bezerra, Mazé Jereissati, Joana Figueiredo, Sarihnha Philomeno e Sandra Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda, Germana Melo e Angelina Parente
Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid e Mano Alencar, Felipe Gradvohl e Jacqueline Barbosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Cris Cavalcante e Cláudia Meireles
Foto: LC Moreira

Legenda: Rosanni Guerra, Rejane Costa Barros, Cris Cavalcante e Fátima Duarte
Foto: LC Moreira

Legenda: Cris Cavalcante e Melânia Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia, Íris e Murilo Amaral
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Everton e Cris Romcy
Foto: LC Moreira

Legenda: Giovanna e Angelina Parente e Nayana Montenegro
Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel Dionísio, Cris Cavalcante e Cláudia Meireles
Foto: LC Moreira

Legenda: Ivone e Cláudia Rebouças
Foto: LC Moreira

Legenda: Joana Figueiredo, Cris Cavalcante e Iratuã Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniella Fiúza, Montiele Arruda e Fernanda Hardagh
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz de França, Íris e Patrícia Amaral e Betinha Pessoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Licia Melo e Melina Façanha
Foto: LC Moreira

Legenda: Erivânia e Francisco Pessoa, Cris Cavalcante e Betinha Pessoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Michelinne Pinheiro, Roberta Fonteles e Emília Buarque
Foto: LC Moreira

Legenda: Neuma Figueiredo e Lucinha Wolff
Foto: LC Moreira

Legenda: Joana Figueiredo e Roberto Pamplona
Foto: LC Moreira

Legenda: Edna Lins, Cris Cavalcante e Margarida Barbosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Cris Cavalcante
Foto: LC Moreira

 