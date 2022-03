CAPTEI: Copacabana Palace é cenário das bodas de hematita de Iuri e Luciana Colares

Iuri e Luciana Colares comemoraram os 28 anos de casados entre amigos e familiares na quinta, 24, no restaurante Cipriani, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Um momento bem intimista.

A noiva vestia uma criação de Ticiana Sampaio.

Os noivos ofereceram um jantar superespecial aos convidados.

Legenda: Convidados Foto: Miguel Sá

A Degustação Chefs Signature com Harmonização Premium foi um sucesso absoluto. Só pode, né? Os vinhos todos eram italianos harmonizando com as entradas, os pratos principais e a pré-sobremesa. Gente, i-nes-que-cí-vel!

A tônica do momento foi a sensibilidade do noivo, Iuri, que recitou um poema para a amada e, em seguida, em agradecimento aos presentes. Foi lindo!

Legenda: Brinde com os filhos Foto: Miguel Sá

O clima de amor envolvia todos os convidados, em especial, os filhos do casal: Ingrid e Igor, que brindaram as bodas de hematita.

O bolo foi servido no final arrematando a noite memorável!

Legenda: Noivos Foto: Miguel Sá

Os sintomas daquele dia de amor reverberaram entre os convidados que aproveitaram o final de semana com os noivos, em vários passeios pelo Errejota, em completa sintonia.

Confere que o que estou dizendo, olhando essas fotos lindas do simpaticíssimo Miguel Sá:

Legenda: Luciana e Iuri Colares Foto: Miguel Sá

Legenda: Ingrid, Luciana, Iuri e Igor Colares Foto: Miguel Sá

Legenda: Noivos com Lúcia de Paula Foto: LC Moreira

Legenda: Dimitra Kyrtata, Lucia de Paula, Igor Colares, eu, Iuri, Ingrid Colares, Flavia Durães Foto: Miguel Sá

Legenda: Fatima Mercez, Lucia de Paula, noivos e Solange de Paula Foto: Miguel Sá

Legenda: Noivos Foto: Miguel Sá

Legenda: Convidados Foto: Miguel Sá

Legenda: Debora Moraes, noivos e Sulivan Moraes Foto: Miguel Sá

Legenda: Dimitra Kyrtata e Igor Colares Foto: Miguel Sá

Legenda: Duda e Luciana Frota com Luciana e Iuri Colares Foto: Miguel Sá

Legenda: Edson Filho, Ana Cristina Colaço e noivos Foto: Miguel Sá

Legenda: Eduardo Figueiredo, Giuliano Pires e Edson Filho Foto: Miguel Sá

Legenda: Elisa Figueiredo, Natalie Pires, Luciana Colares e Ana Cristina Colaço Foto: Miguel Sá

Legenda: Flavia Durães e Ingrid Colares Foto: Miguel Sá

Legenda: Tathiana Mercez, Gustavo Mercez, Fatima Mercez, nos e Lucia de Paula com os noivos Foto: Miguel Sá

Legenda: Giuliano e Natalie Pires com os noivos Foto: Miguel Sá

Legenda: Iuri Colares, Jeritza Gurgel, Luciana Colares e Rodolfo Licurgo Foto: Miguel Sá

Legenda: Karina Schiochet e Rafael Schiochet com os noivos Foto: Miguel Sá

Legenda: Flavia Durães, Ingrid Colares, noivos, Igor Colares e Dimitra Kyrtata Foto: Miguel Sá

Legenda: Iuri Colares e Duda Frota Foto: Miguel Sá

Legenda: Jeritza Gurgel e Luciana Frota Foto: Miguel Sá

Legenda: Lucia de Paula, noivos, Fátima Mercez, Tathiana Mercez, Gustavo Mercez Foto: Miguel Sá

Legenda: Noiva com Karina Schiochet e Rafael Schiochet Foto: Miguel Sá

Legenda: Noivos Foto: Miguel Sá

Legenda: Tathiana e Gustavo Mercez Foto: Miguel Sá

Legenda: Rilson Mesquita, Vanessa Ramos e noivos Foto: Miguel Sá

Legenda: Noivos com Roberta Tomaz, Odecio Tomaz Foto: Miguel Sá

Legenda: Luciana Frota e Luciana Colares Foto: Miguel Sá

Legenda: Iuri Colares com convidados Foto: Miguel Sá

Legenda: Um dos pratos servidos Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Pré sobremesa Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Natalie Pires, Jeritza Gurgel, Luciana Frota e Luciana Colares Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Luciana Colares Foto: Miguel Sá

Legenda: Noivos com amigos do Ceará Foto: Miguel Sá