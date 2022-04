CAPTEI: Conheça um Museu da Imagem e do Som sem igual no Brasil

O Governo do Ceará inaugurou, na quinta-feira, 31, o complexo do Museu da Imagem e do Som do Ceará Chico Albuquerque, equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult Ceará), com gestão em parceria com o Instituto Mirante de Cultura e Arte.

Localizado na casa histórica, à Av. Barão de Studart, 410, o Museu que passou por reforma e restauro, agora tem um prédio anexo com cinco andares, sendo dois subterrâneos.

O governador Camilo Santana estava muito emocionado no dia do evento, já que entregava à cidade um projeto de planejamento do Espaço Abolição, sem igual no Brasil:

Camilo Santana Governador do Ceará ” Eu acredito que não tenha um museu da imagem e do som em lugar nenhum igual no Brasil hoje igual ao que estamos entregando hoje aqui em Fortaleza, no estado do Ceará”

O MIS-CE está sob a direção do fotógrafo, professor e pesquisador, Silas de Paula:

Silas de Paula Diretor do MIS “Os grandes museus do Brasil, do mundo, têm acervos qualificados, grandes nomes, de clássicos e, também, de arte contemporânea. O MIS não vai concorrer com esse tipo de museu. O quê que nós temos que eles não têm? O Ceará. Nós temos grandes nomes do audiovisual do Ceará, e esse acervo é importante, mas não só ele. O mais importante para mim é o acervo que a gente não conhece, que ninguém no mundo conhece. Esse é o diferencial de um projeto de cultura e de inclusão. Todo o trabalho que é feito pelos jovens fotógrafos, cineastas, artistas multimídias, ainda desconhecidos, esse é o nosso foco. Esse trabalho tem que ir para o mundo, tem que ser visualizado. E com esse trabalho, ninguém concorre com a gente. Porque eles não têm. Só nós temos”

Visite o MIS de quinta a domingo, das 13h às 21h. A entrada é gratuita.

Agora veja como foi no dia da inauguração com as fotos captadas por Beatriz Bley e Carlos Gibaja:

