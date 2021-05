Captei: confira o que bombou no Instagram

CONVOCADA!

A cearense Eleine Gomes Barbosa (@egomes19) está convocada para a preparação dos Jogos Olímpicos em Tóquio. A atleta está comemorando com muito treino para assumir a seleção de pivô na seleção brasileira de handbol.

IMORTAL

Pio Rodrigues Neto (na foto com a esposa Stella Rolim) foi escolhido para ocupar a cadeira de nº 17 da Academia Cearense de Letras, lugar deixado pelo falecimento do renomado jurista Paulo Bonavides. A notícia foi dada pelo presidente da ACL, Lúcio Alcântara. O poeta, escritor, compositor e empresário está com um olhar mais contemplativo e mais reflexivo, após ter enfrentado um desafio contra a saúde. Com exclusividade, contou à SiSi que “está vivendo um recomeço diferente e, em hora nenhuma, quer perder essa afinada percepção da vida, dessa finitude. A academia chega em boa hora. Um convite inesperado. Estou honrado e feliz. Lojista é de ano para ano. Construtor é de ano para ano. Imortal para toda vida! Quero levar toda energia e sensibilidade transformadora às causas que abracei. Sou um homem movido à sonhos e desafios! Espero corresponder com a confiança de todo da ACL".

MAIS UM

Lúcio Alcântara foi o aniversariante do último domingo, 16. Em casa, entre a esposa Beatriz e o filho Léo, nora e netos, esteve aproveitando a data. Saúde ao imortal de existência sempre atualizada.

SABER VIVER

Cada ano que a professora e advogada Raquel Ramos (@raquelramosmachado) muda de ciclo fica mais linda e jovem, porque, segundo ela, viver é uma raridade e amar é uma urgência! A-DO-REI! Mil vivas pelo seu 17/05!

ALTO MAR

A super alto astral, empresária, engenheira civil e mecânica, Dani Peixoto (@danipeixoto) celebrou, no dia 16/05, seu aniversário do jeito que ela gosta: música animada, na lancha, com a família e tendo como cenário a cidade de Fortaleza. Ela merece!

SÓ LOVE

Denise Pinheiro (@denisepinheiro) e Carlos Matos foram respirar outros ares e seguiram até o Rio Grande do Sul onde percorreram o spa dos vinhos.

15 anos

João Victor Pontes completou 15 anos no último dia 16, domingo.

BRONZE

O repórter Isaac Macedo (@isaacmacedotv) não perde um dia de folga e corre para a praia para colocar o bronzeado em dia. Os seguidores e fãs do jornal agradecem!