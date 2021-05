Captei: confira o que bombou no Instagram

SURPRESA

O presidente da BSPAR, Beto Studart, foi surpreendido por ocasião da comemoração dos seus 75 anos de idade, com efusivos aplausos de suas executivas e colaboradoras e uma decoração especial, na sede da empresa. Acompanhado da esposa Ana Maria, o empresário, recebeu as filhas, o filho e muitas declarações dos parceiros de trabalho exaltando os termos inspiração, tempo passado e futuro, e a construção da história. Confira as fotos:

HOMENAGEM AOS BASTIDORES

Adriana Queiroz atendeu o chamado do seu coração e fez uma homenagem às mães do Hospital Geral de Fortaleza que trabalham nos bastidores da árdua luta e que, no dia das mães, deixaram seus filhos para atender ao profissionais da saúde. São as serventes, copeiras, técnicas de enfermermagem, etc. Gustavo Serpa participou da homenagem, emocionando cada trabalhadora que chegava no local. Veja, no carrossel de fotos, os momentos mais especiais que foi, exclusivamente, organizado pela Didi:

BOMBOU

Foto: Divulgação

Melissa Benevides programou uma festa para poucos e bons e, no final, foram os melhores que participaram e do jeito que ela adora: cercada do carinho dos pais, Serginho e Luciana Benevides, e, das irmãs, Carol e Larissa, pela chegada dos seus 14 anos. Bombou nas redes sociais.

100 x 60

Foto: Divulgação

A primeira mulher conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Soraia Victor, recebeu homenagem surpresa das amigas de corrida do grupo “Iracemas que Correm” por ser exemplo de força, garra e determinação com a conquista dos 100 km aos 60 anos. Quem sonha, planeja, faz e inspira outras mulheres! Na foto com a amiga Karine David.

DOIS DE UMA VEZ

Foto: Claudia Soares/divulgação

Roberta Vasques, advogada, militante na área de família, na foto com os filhos Arthur e Matheus fez uma linda declaração no dia das mães na sua timeline (foto: @claudiasoaresfotografia)