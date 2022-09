Captei: Confira a cerimônia de abertura da 4ª Edição da Feira Nacional de Artesanato e Cultura

Com mais de mil artesãos dos 27 estados do País, a abertura da feira marca o retorno dos grandes eventos de artesanato no Estado.

Legenda: Fenacce Foto: LC Moreira

A arte e o artesanato de vários lugares do país estão reunidos na Feira Nacional do Artesanato que segue até o dia 25 de setembro no Centro de Eventos do Ceará.

Legenda: Coordenadores da Fenacce Foto: LC Moreira

Na noite de abertura, estiveram presentes os organizadores da Feira, Stella Pavan, presidente do Sindieventos, e André Pavan; Onélia Leite Santana, Secretária de Assistência Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), que representou a Governadora Izolda Cela; Patrícia Liebmann, coordenadora do Artesanato do Ceará; Paola Braga, secretária executiva da Secultfor; Joaquim Cartaxo, diretor do Sebrae Ceará; Marcos Pompeu, assessor de relações institucionais do Sistema Fecomércio, representando o presidente Cid Alves; entre outros convidados.

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Alice Mesquita, Joaquim Cartaxo, Katiléa Guedes e Míriam Pires Foto: LC Moreira

Legenda: Banda do Eusébio Foto: LC Moreira

Legenda: Stella e André Pavan Foto: LC Moreira

Legenda: Thalyta Martins e Mauro Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Enid Câmara e Stella Pavan Foto: LC Moreira

Legenda: Fenacce Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Linhares e Isabel Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Liebmann, Stella Pavan, Onélia Santana e Patrícia Liebmann Foto: LC Moreira

Legenda: Stella Pavan e Ilana Vidal Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica Arrais, Raquel Liebmann e Germana Mourão Foto: LC Moreira

Legenda: Ritelza Cabral e Marco Aurélio Foto: LC Moreira

Legenda: Paola Braga e Joaquim Cartaxo Foto: LC Moreira

Legenda: Patricia Liebmann, Stella Pavan e Marta Campelo Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Pina e Stella Pavan Foto: LC Moreira

Legenda: Celina Castro Alves e Joaquim Cartaxo Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Pompeu e Stella Pavan Foto: LC Moreira

Legenda: Onélia Santana e Otávio de Cascavel Foto: LC Moreira

Legenda: Mirela Tavares e Oderlânia Leite Foto: LC Moreira

Legenda: Kátia Mamede, Stella Pavan e Alda Iodes Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Montenegro e Raquel Liebmann Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Pompeu e Onélia Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Onélia Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Fenacce Foto: LC Moreira

Legenda: Joaquim Cartaxo, Onélia Santana, Stella e André Pavan Foto: LC Moreira

Legenda: Joaquim Cartaxo, Stella Pavan, Onélia Santana, Patrícia Liebmann, Marcos Pompeu e André Pavan Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Pompeu, Stella Pavan, Onélia Santana, Patrícia Liebmann e Joaquim Cartaxo Foto: LC Moreira