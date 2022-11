Captei: Conexão Unifametro encerra com show e concursos culturais

Uma das maiores semanas acadêmicas do Ceará, a Conexão Unifametro, promoveu inovação e troca de conhecimento em um circuito com mais de 300 atividade. Pesquisa, extensão, responsabilidade social, palestras, concursos culturais e shows estavam entre as várias atividades.

Esse ano, na 18ª edição, o tema da Conexão Unifametro foi: “Tecnologia aliada ao conceito Colors”

Legenda: Laura Bárbara, Letícia Arruda e Yasmin Almeida Foto: LC Moreira

Na sexta-feira, 11, a Conexão Colors promoveu concursos culturais. Em cena: a arte, a criatividade e a expressão musical. Canto, dança e desenvoltura na gravação de vídeos sobre educação para o Tik Tok. Concorrentes dos concursos: “Solta a Voz”, “No Ritmo” e “Influencer Unifametro” foram premiados em dinheiro.

No final, show da Banda Reite, no palco principal.

Vem ver! As fotos captadas foram de LC Moreira:

Legenda: Amauri Junior, Davi Magalhães e Roberlânio Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Yasmin de Alencar, Fernando Dias, Maria Horácio e Gabrielle Hiane Foto: LC Moreira

Legenda: Tarciane de Deus, Thiago Abreu e Ueina Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Mapurunga, Germana Girão, Denise Maciel e Simone Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Nascimento e Raphaela Eleutério Foto: LC Moreira

Legenda: Raphaela Eleutério e Denise Maciel Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Rogério Jales e Márcio Correa Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Ronald e Ana Cristina Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Silva, Liliana Lacerda, Iskelvia Lobo, Rebeca Gaspar e Jurandir Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Mapurunga, Germana Girão, Denise Maciel, Simone Mendes e Bruno Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Roger Vieira e Raphaela Eleutério Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Livia Dourado e Mikaele Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Elaine Pontes, Samara Alves e Ana Karine Foto: LC Moreira

Legenda: Iorgana Rocha, Gabriela Araújo e André Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Isabelle e Isadora Arcoverde Foto: LC Moreira

Legenda: Junior Moraes, Denise Maciel e Eliete Mesquita Foto: LC Moreira

Legenda: Laiane Brito, Melissa Kelly e Vanessa Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Laura Bárbara, Letícia Arruda e Yasmin Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Livia Dourado, Mikaele Farias e Débora Landim Foto: LC Moreira

Legenda: Mauria Souza, Camila Marques, Vitória Livia, Letícia Barros e Júlia Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Suzana Wilka, Caio Moraes e Andressa Costa Foto: LC Moreira