CAPTEI: Conexão SVM chegou para tirar o fôlego da concorrência. Descubra os motivos!

Na tarde desta quarta-feira, 23, o Sistema Verdes Mares promoveu um almoço no Coco Bambu, do Shopping Iguatemi Fortaleza para apresentar aos clientes e as agências as novidades de formatos, produtos e lançamentos que vem por aí.

Legenda: Ananias Gomes, Mariana Ferreira e convidados Zenir Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Medeiros, Junior Mello, Márcia Feitosa e Sérgio Fiúza Foto: LC Moreira

O projeto Sinergia da Verdinha com Tv Diário e Diário do Nordeste e os excelentes números de audiência foram ponto, também, destacados pelo Diretor Comercial e de Marketing, Erick Picanço, que em rápidas palavras, do tipo 2x do whattsapp, assegurou:

Legenda: Erik Picanço Foto: LC Moreira

Erick Picanço Diretor Comercial e de Marketing do SVM “ O círculo vai ficar, realmente, difícil para a concorrência respirar depois de tudo que vocês vão ver que estamos lançando hoje.”

Outro destaque, foi para o remake de Pantanal, a nova novela da Globo. A turma do marketing do SVM preparou um cenário instagramável, atraindo os convidados.

Legenda: Carina Salgado Foto: LC Moreira

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Patriolino Dias, Evandro Colares, Erik Picanço e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Nóbrega, Jaqueline Coutinho e Gustavo Bórtoli Foto: LC Moreira

Legenda: Ananias Gomes, Paulo Henrique Donato e Márcia Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Medeiros, Kauc Aguiar e Katiuska Facó Foto: LC Moreira

Legenda: Vini Fernandes e Wagner Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Melissa Lidnei, Gustavo Rocha e Niara Meireles Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Feitosa, Pâmera Cavalcante e Larissa Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane Souza, Elton Gonçalves, Thiago Façanha e Cabral Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Erik Picanço, Mariana Ferreira, Cabral Neto, Elton Gonçalves e Thiago Façanha Foto: LC Moreira

Legenda: Junior Mello, Sérgio fiúza e Erik Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy do Ceará e Samantha Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy do Ceará, Junior Mello, Márcia Feitosa e Sérgio Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandra Garcia, Márcia Feitosa e Kezia Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda Ferreira, Alyson Cândido, Samile Goes e Davi Fernedes Foto: LC Moreira

Legenda: Edilene Cavalcante e Daniele Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Erik Picanço e Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

Legenda: Erik Picanço, Pâmera Cavalcante, Fernando Lopes, Katiuska Facó e Ananias Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio e Tayro Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Lopes e Katiúcia Facó Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio César, Rainara Fontenele, Tayro Mendonça e Rayana Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Kilsa Carneiro, Rossi Dantas, Cláudia Gurgel e Gabriela Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Lorene Rabelo, Grace Cardoso e Gustavo Bortoli Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Feitosa e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Marketing Foto: LC Moreira

Legenda: Niara Meireles Foto: LC Moreira

Legenda: Niara Meireles e Alderson Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Niara Meireles e Junior Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Pâmera Cavalcante e Mariana Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Feitosa, Jeritza Gurgel e Pâmera Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Premiada Foto: LC Moreira

Legenda: Ribamar Lima, Lucivan Freitas, Maira Theophilo e Jurani Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Comercial Foto: LC Moreira

Legenda: SVM Comercial Foto: LC Moreira

Legenda: Tayro Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Façanha e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Uzeli Castelo Branco e Lívia Medeiros Foto: LC Moreira