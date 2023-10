CAPTEI: Conexão ODS recebe palestra do Nobel da Paz Muhammad Yunus

Durante três dias o Pacto Global da ONU no Brasil realizou o evento Conexão ODS, trazendo visibilidade a diálogos relacionados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, às questões sociais, ambientais e de governança nas empresas e debates para avançar em impacto social. Em parceria com a Somos Um, organização sem fins lucrativos que existe para reduzir as desigualdades sociais e criar oportunidades por meio de negócios de impacto, todos os debates e painéis foram pensados para discutir ações e meios para alcançar as metas do desenvolvimento sustentável e promover transformações sociais em todo o Brasil, expandindo o debate para além da região Sudeste. A programação aconteceu no Beach Park, complexo turístico em Aquiraz, no Ceará, que foi uma das empresas participantes do Pacto Global da ONU no Brasil.

Legenda: Ticiana Rolim Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Murilo Pascoal e Patrícia Queiroz Foto: LC Moreira

Nomes relevantes para o cenário estiveram por lá. O destaque do terceiro e último dia de evento, que aconteceu no sábado, 21, foi a participação do Professor Muhammad Yunus, ganhador do prêmio Nobel da Paz em 2006.

Legenda: Muhammad Yunus Foto: LC Moreira

O key-note speaker esteve presente e lançou seu novo livro “A World of Three Zeros” (O Mundo de Três Zeros, em português), em que descreve como ferramentas financeiras se relacionam e financiam negócios sociais e que traz reflexões sobre como as empresas podem e devem contribuir com os desafios sociais e ambientais da humanidade.

Legenda: Ticiana Rolim Queiroz e Muhammad Yunus Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Queiroz, Renata Queiroz Jereissati e Edson Queiroz Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Queiroz, Renata Queiroz Jereissati e Stella Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia e Edson Queiroz Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Rolim Queiroz e Lia Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Meira, Lia Freitas, Juliana Alves e Zelma Madeira Foto: LC Moreira

Legenda: Stella e Pio Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Nicole Marinho e Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Violeta Stoltenborg e Murilo Pascoal Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Colaço e Águeda Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro Costa e Roberto Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Melaine Fernandes e Eduardo Diogo Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Andrade, Manu Bezerra, Luiza Otoch e Roberto Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Rocha e Rodrigo Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Régis Nogueira e Mariana Tomaz Foto: LC Moreira

Legenda: Régis Nogueira, Zé Pinto Filho e Pio Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Stella e Pio Rolim, Emília Buarque, João Linhares e Lauro Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro Fiúza e Pio Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Tomaz, Melaine Fernandes e Laís Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Alves e Manu Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Lopes e Samayat Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Lopes, Ticiana Queiroz e Samayat Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Queiroz e Dani Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Filho e Rafaela Pinto, Islane Verçosa, Karmilce e Gustavo Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Filho e Rafaela Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Fefer Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Freitas, Muhammad Yunus e Ticiana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Stella e Pio Rolim, Lia Freitas, Muhammad Yunus e Ticiana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Muhammad Yunus Foto: LC Moreira

Legenda: Muhammad Yunus e Lia Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Queiroz, Muhammad Yunus e Lia Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Alves, Muhammad Yunus e Zelma Madeira Foto: LC Moreira

Legenda: Muhammad Yunus e Paulo Câmara Foto: LC Moreira