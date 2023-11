CAPTEI: Concerto na Capela: homenagem a Tom Jobim

A Associação das Ex-alunas do Colégio da Imaculada Conceição - AECIC, preparou para a 11ª edição do Concerto na Capela, uma noite de homenagem a Tom Jobim e diversidade musical.

Tudo aconteceu na noite de quinta-feira, 09, na Capela do Pequeno Grande e teve como título: Concerto na Capela do Pequeno Grande.

Legenda: Pequeno Grande Foto: LC Moreira

O evento faz parte do calendário cultural e histórico da Associação, que tem como presidente Marlene Guilherme Mindêllo.

Legenda: Ana Luiza Costa Lima e Marlene Mindello Foto: LC Moreira

No encontro musical apresentação de música clássica, sacra erudita, popular e natalina, homenageando nesta edição Tom Jobim, ícone da música brasileira.

Camerata da UNIFOR com maestro Marcus Vinícius, Coral Vozes de Outono com a maestrina Célia Cortez, tenor Leandro Cavalcante, soprano Itauana Ciribelli, intérprete Cláudia Queiroz Rebouças, cantor Philipe Dantas e a cantora e violonista Rebeca Câmara, foram os responsáveis por impressionar o público que for conferir o evento.

Legenda: Camerata da Unifor Foto: LC Moreira

Legenda: Coral Vozes de Outono Foto: LC Moreira

Legenda: Itauana Ceribelli e Leandro Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Rebouças, Rebeca Câmara e Phillipe Dantas Foto: LC Moreira

LC Moreira captou alguns momentos. Vem ver!

Legenda: Lenise Queiroz Rocha, Marlene Mindello e Renata Queiroz Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Queiroz Jereissati, Ana Luiza Costa Lima e Lenise Queiroz Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Ana Luiza Costa Lima, Paula Queiroz Frota e Dani Eloy Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Waleska e Sandra Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Claudinha e Ivone Rebouças e Lucinha Wolff Foto: LC Moreira

Legenda: Izabella Ney, Ivone Rebouças e Lucinha Wolff Foto: LC Moreira

Legenda: Marlene Mindello e Consuelo Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Marlene Mindello e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Marlene e Paulo Mindello Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Philomeno, Marlene Mindello, Sarinha e Tida Philomeno Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza Costa Lima e Izabella Ney Foto: LC Moreira

Legenda: Edênia Brandão, Constança Távora e Ana Luiza Costa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Bianca Cipola e Bruno Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Claudia Marinho de Andrade, Ana beatriz e Caterina Saboya Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia e Paula Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Elnina Pinto e Edênia Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Leorne e Suely Belém Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Esteves e Seridião Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Graça e Roberto Sérgio Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcia Bessa e Issac Quintino Foto: LC Moreira

Legenda: Marlene Mindello e Cláudia Marinho de Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Adir e Ana Sampaio e Ricardina Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza Costa Lima e Lucinha Wolff Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza Costa Lima, Adriana Athayde, Marlene Mindello e Elyzabth Deloboni Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Otoch, Ana Luiza Costa Lima, Celita Pinheiro e Clara Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Diva Teles, Regina Alice e Edênia Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Bernadeth Albuquerque, Ana Mindello e Nazareth Villar Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Audigueri, Regina Elizabeth e Sônia Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane Marinho de Andrade, Cláudia Rebouças e Clara Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Lobo e Paulo Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Edênia Brandão e Isabel de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Edênia Brandão, Celita Pinheiro, Meiriane Machado e Diva Teles Foto: LC Moreira

Legenda: Edênia Brandão, Tida Philomeno, Jaqueline Praciano, Sarinha e Júlia Philomeno Foto: LC Moreira

Legenda: Edênia Brandão, Fátima Jereissati, Olga Barbosa e Mazé Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane e Gecelina Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Emilce Barros de Oliveira e Edna Goes Foto: LC Moreira

Legenda: Evilando Cisne e Emiliana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Família Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Viana, Ana Luiza Costa Lima e Aroliza Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Zeula Mizissi e Dulce Pontes Muratori Foto: LC Moreira

Legenda: Teresa Maria e Francisco Sérgio Foto: LC Moreira

Legenda: Teresa Câmara, Helena Leal e Fernanda Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Marlene Mindello, Cristiane Marinho de Andrade, Denise Sanford, Desiree Mota e Ana Luiza Costa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Marlene Mindello e Norma Zélia Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Marinho e Natália Mindello Foto: LC Moreira

Legenda: Hortência Pinto, Bernadete Correa e Angélica Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: João José e Raimundo Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Rebeca Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Phillipe Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Rebouças Foto: LC Moreira

