Captei: compartilhamento de felicidade e amor

Legenda: Marília Queiroz e Did Machado comemorando o aniversário da pequena Ava. Foto: Arquivo pessoal.

CIDADE DA HELLO KITTY. A boneca que fala com o coração foi o tema escolhido pela pequena Ava para comemoração dos seus 4 anos. Toda estilosa e vestida de @amar_and_co, a filha de Marília Queiroz e Did Machado comemorou, com os irmãos, no refúgio paradisíaco da família. Confira o carrossel mais amor da família que falam mais que palavras.

Legenda: Germana Wanderley, empresária. Foto: Arquivo pessoal

ARREPIO DA ALMA. A empresária Germana Wanderley (@germanarwanderley) foi surpreendida com aniversário surpresa organizado pela amiga Marcia Andrea (@marciaandrea.vieira) que reuniu um seleto grupo de amigas. “Senti aquele arrepio na alma”, relembra Germana emocionada.

Legenda: Maria Lúcia e Pedro Carapeba. Foto: Arquivo pessoal.

APAIXONADOS. Quando o assunto é elegância, bom gosto, sofisticação e amor, tem nome: Maria Lúcia (@marialucianegrao). A empresária, juntamente com o marido, Pedro Carapeba, receberam alguns casais para a noite mais romântica do ano.

Legenda: Monique Proença, Rafa Maia, Raquel Xavier e Grazi Maia. Foto: Arquivo pessoal.

BT SUMMER VIBES. As mais empolgadas do beach tennis de Fortaleza. As amigas: Monique Proença (@moniquevaqueira), Rafa Maia (@rafamaia8), Raquel Xavier (@raquelxavier.quequel) e Grazi Maia (@grazimaia) foram para um play na praia de Flecheiras no último final de semana. Paraíso e boas energias não faltaram!

Legenda: Carol Ávila. Foto: Arquivo pessoal.

EXPLORADORA. A Serra de Baturité foi o lugar escolhido por Carol Ávila para passar o Dia dos Namorados. A exploradora de lugares incríveis do nosso Ceará sugeriu ir ao Parque das Cachoeiras, mas, antes, a melhor dica é passar pela ponte que fica no Camping Lua Azul.

Legenda: Nathalia Alexandre. Foto: Arquivo pessoal.

BOSSA DO DOMINGO. A empreendedora Nathalia Alexandre (@nathaliaalexandre) em um dia de domingo feliz com o filho Rafael.