CAPTEI: Comerciantes são homenageados em evento da FCDL Ceará e CDL Fortaleza

Na noite de quinta-feira, 11, o Teatro RioMar Fortaleza foi palco da comemoração do Dia do Comerciante, promovido pela FCDL Ceará e CDL Fortaleza.

Legenda: Freitas Cordeiro Foto: Geovanne Jinkings

No átrio do teatro, anfitrionando os convidados, Giovana Bezerra com sua voz e banda.

O evento é uma oportunidade de celebrar o comércio local, conectar-se com outros empresários e conhecer iniciativas que têm impulsionado o sucesso dos associados.

Legenda: Edir Rolim, Marlene Cabral e Freitas Cordeiro Foto: Geovanne Jinkings

Durante a cerimônia, a empresária Marlene Alves Cabral, presidente do Grupo Acal, foi agraciada com o Troféu Clovis Rolim. Marlene, que é co-fundadora do grupo Acal, recebeu a honraria em um ano especial, marcado pelos 70 anos da empresa fundada ao lado de seu marido, Raimundo Cabral, em 1954.

Legenda: Show Analu Foto: Geovanne Jinkings

Após a solenidade, um show especial de Analu encerrando a noite de celebração e reconhecimento aos comerciantes locais.

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

