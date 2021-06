Sempre atentos aos protocolos de segurança da saúde pública, a noite mais romântica do ano no Hotel Varandas Beach foi super aconchegante. Além de música ao vivo e um cardápio bem especial, a decoração remetia ao clima amoroso.

Legenda: A noite romântica do Hotel Varandas Beach, em Águas Belas, Cascavel, no litoral do Ceará. Foto: Divulgação

Veja nas fotos em nosso carrossel de quem esteve por lá colecionando momentos apaixonados: