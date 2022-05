Captei: Coisa mais linda o casamento de Júlia Camelo e Filipe Andrade. Vem ver!

Legenda: Júlia e Ana Cristina Camelo Foto: LC Moreira

"Uma festa realizada com muito amor"

Palavras de Ana Cristina Camelo, mãe da noiva, que esteve a frente de cada detalhe desse momento tão especial da vida da filha.

A curadoria certeira.

Legenda: Os Noivos com Roberto Alves Foto: LC Moreira

Roberto Alves, da Celebre!, estava na organização para que a festa acontecesse conforme os sonhos dos noivos.

Legenda: Decoração Foto: LC Moreira

Alexia Fontes deu ao Buffet Lullas Athenè uma decor moderna e aconchegante. Flores brancas, velas e espelhos. Ripado de madeira em todo ambiente.

Munu impecável. Coisa de Lucíola e Adriana Loureiro!

Legenda: Amigas Foto: LC Moreira

O agito do Guararapes até altas horas foi por conta do som de Ludmila Amaral , Fabinho Varela e do Dj Gilvan Magno. Todo mundo foi dançar.

Legenda: Júlia Camelo e Filipe Andrade Foto: LC Moreira

Uma noite para ficar na memória! Viva os noivos!

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Os Noivos com o Pajem e Damas Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos com Ana Cristina Camelo, Valmir Gomes, Cintia e Pádua Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos com Luiz e Neide Camelo Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos com Padrinhos Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos com Padrinhos Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos com Padrinhos Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos com Padrinhos Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos com Padrinhos Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos com Padrinhos Foto: LC Moreira

Legenda: Weyne, Rodrigo e Cláudio Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Rebecca e Cândico Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Vicente Macedo, Valda Carvalho, Neide e Luiz Camelo e Matheus Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Ubiratan Andrade, Cintia Falcão e Giovana Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Brígido, Lara Sisnando, Jória Araripe e Lilian Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Aderaldo e Maira Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Camelo e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Rabelo, Mariane e Lúcia Praciano e Tadeu Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcia Praciano, Ana Cristina Camelo e Mariane Praciano Foto: LC Moreira

Legenda: Bolo Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante, Claudiane Borges e Patrícia França Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Camelo e Roberto Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Camelo e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Camelo, Lilian Porto e Giana Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Teresa Cristina e Luiz Cláudio Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Sakiê e Phillip Brooks Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Bastos e Krislaina Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Nogueira e Renata Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Rilka e Jéssica Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Façanha, Ana Cristina Camelo, Teresa Cristina Brasil e Weyne Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa e Marcelo Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Banda Ludmila Amaral Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur e Célia Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Raissa Lopes e Felipe Noronha Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido Albuquerque, Eduardo Porto e Luiz Cláudio Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Araújo, Maria Clara de Souza e Joelma Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Sofia e Carlos Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Célia e Arthur Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Duda, Ticiana, Sarah e Dudu Brigido Foto: LC Moreira

Legenda: Célio e Liana Thomaz Foto: LC Moreira

Legenda: Cintia e Filipe Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Claudiane Borges e Lilian Porto Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Gilvan Magno e Matheus Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Everardo e Elisa Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Célia Magalhães, Roberta Nogueira e Renata Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Etevaldo e Roberta Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Eveline e Lisandro Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Everardo, Etevaldo, Carlos, Aderaldo, Lisandro e Max Foto: LC Moreira

Legenda: Família da Noiva Foto: LC Moreira

Legenda: Família da Noiva Foto: LC Moreira

Legenda: Família da Noivo Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel Lacerda, Adriana, Paulo e Paula Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Geisa Neres e Alexa Pamplona Foto: LC Moreira

Legenda: Geraldinho e Liliana Rola Foto: LC Moreira

Legenda: Giana Studart e Inês Mesquita Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo e Karmilse Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Heloisa Kisi, Lucas Braga e Gabi Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Bezerra e Carla Sofia Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Medeiros, Ana Cristina Camelo, Adriana Medeiros e Gabriel Lacerda Foto: LC Moreira

Legenda: Krislaina Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Liana Thomaz Foto: LC Moreira

Legenda: Família Porto Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia, Ana Cristina e Beatriz Camelo Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia, Luiz e Ana Cristina Camelo Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica, Carla, Rilka, Eveline, Célia e Maira Foto: LC Moreira

Legenda: Jória Araripe, Ticiana Brígido e Liliana Rola Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos com Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: José Armando, Lilian, Meire e Eduardo Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Karmilce Porto e Patrícia França Foto: LC Moreira

Legenda: Lara e Fran Sisnando Foto: LC Moreira

Legenda: Liana Thomaz e Liliana Rola Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos com Pádua e Cintia Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos com Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Os Noivos com Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Luciene Gigek e Ana Cristina Camelo Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante, Meire Porto e Rebecca Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Orlando Braga e Livia Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Lilian Porto, Sakiê Brooks e Liliana Rola Foto: LC Moreira

Legenda: O Noivo com Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Braga e Gabi Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Cláudio Brasil e Eduardo Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Natercia e Fernando Victor Laprovítera Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante, Patrícia França, Rebecca Albuquerque, Célia Magalhães e Lilian Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Maira Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Marcela Peixoto e Bráulio Kental Foto: LC Moreira

Legenda: Natercia e Fernando Victor Laprovítera Foto: LC Moreira