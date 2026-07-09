CAPTEI: COCAL 2026 reúne players internacionais com legado para o turismo de negócios no Ceará
Capital cearense reuniu lideranças de 17 países e encerrou congresso com foco em integração continental
A 42ª edição do Congresso da Associação da Indústria de Eventos da América Latina (COCAL) movimentou a capital cearense e pôs a cidade em evidência no mapa do turismo de negócios internacional.
Com representantes de 17 países, o encontro terminou com a assinatura da inédita Carta de Fortaleza, documento que reúne diretrizes para fortalecer a indústria de eventos em toda a América Latina.
O grand finale reuniu lideranças, empresários, autoridades e profissionais do setor, consolidando uma edição histórica pela integração entre os países e pela vitrine proporcionada ao Ceará.
De quebra, a Capital reforçou seu know-how para receber grandes encontros e mostrou que hospitalidade, infraestrutura e networking seguem no centro das boas conexões. Agora, a COCAL passa o bastão ao Panamá, sede da edição de 2027. Veja mais fotos de Rogério Felipe.