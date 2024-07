O engenheiro Clausens Duarte completou 50 anos no último sábado, dia 06, com uma festa temática cheia de animação no La Casa Lounge.

Legenda: Clausens Duarte Foto: LC Moreira

O tema foi “O Boteco Tá Armado”, o aniversariante convidou os amigos de uma vida para celebrar num ambiente decorado como um verdadeiro boteco tradicional.

Legenda: Clausens e Taís Duarte Foto: LC Moreira

Animando a festa: Carla Amaral e, depois, Banda Barabadá. Ninguém parado.

Legenda: Carla Amaral Foto: LC Moreira

Legenda: Banda Barabadá Foto: LC Moreira

Uma festa daquelas!

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Taís e Clausens Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Letícia, Maria Lara, Clausens, Maria Luiza e Taís Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Maria do Carmo, Clausens e Taís Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Letícia e Gabriel Paz Foto: LC Moreira

Legenda: Germana e Michell Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Érica Dias, Clausens Duarte e Samuel Dias Foto: LC Moreira

Legenda: João Marcelo Albuquerque, Clausens Duarte e Lucila Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Magalhães e Samuel e Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Bandeira, Clausens Duarte, Rodrigo Luna e João Marcelo Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Valéria e José Carlos Gama Foto: LC Moreira

Legenda: Adernildo Sampaio e Clausens Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia e Sérgio Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Lícia e Rodrigo Luna Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo e Verônica Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Abreu e Dante Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Amaral Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandra e Franck Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Ananias Granja, Clausens Duarte e Beth Granja Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Pinheiro, Clausens e Taís Duarte e Ilma Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Abreu e Rita Rufino Foto: LC Moreira

Legenda: Taís e Clausens Duarte, Mariana e Emerson Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: João Viana, Clausens e Taís Duarte e Walkíria Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Érica Dias, Germana Frota, Luciana Lima e Juliana Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Denardin e Dover Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel Paz, Maria Letícia, Clausens e Taís Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Maira, Adernildo Sampaio, Clausens e Taís Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Clausens Duarte e Família Foto: LC Moreira

Legenda: Taiciliane Lima e Carlos Kilderi Foto: LC Moreira

Legenda: Cláusens e Taís Duarte com Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Tais e Clausens Duarte com Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Duarte, Germana Frota, Juliana Magalhães, Érica Dias, Luciana Lima, Aniara Karbage, Wlakiria Viana e Lícia Luna Foto: LC Moreira

Legenda: Clementino Veras, Clausens e Taís Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: David e Lorena Sá Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Pinheiro e Alessandra Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Max, Kauã e Aline Velozi Foto: LC Moreira

Legenda: Érica Dias e Germana Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Murilo e Maria Arlevato, Clausens e Taís Duarte, Kenia Hefketh e Alex Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Douglas e Natália Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Parente e Clausens Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Karine Jorge, Lincoln Luna, Clausens e Taís Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Kariza e Giuliano Mariano, Clausens e Taís Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Leticia, Larissa de Oliveira e Patrick Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Letícia, Maria Lara, Clausens, Maria Luiza e Taís Duarte Foto: LC Moreira