CAPTEI: Cláudio Silveira lança projeto 100% CE em evento exclusivo no DFB Festival

Na noite de terça-feira, 24, o Aterro da Praia de Iracema rendeu-se a Cláudio Silveira, idealizador do DFB Festival. A mente criativa incansável, somou, multiplicou, compartilhou e entregou um desfile, exclusivo, para imprensa, patrocionadores e convidados.

Legenda: Cláudio Silveira com representantes do Sistema Verdes Mares: a colunista social, Jeritza Gurgel; o diretor de programação, Fábio Ambrósio e, a gerente comercial, Lívia Medeiros Foto: LC Moreira

100% CE trouxe uma coleção de 40 looks criados e confeccionados por um time de estilistas, modelistas, costureiras, lavanderias, beneficiamentos têxteis e bordadeiras, mostrando a essência dos que fazem a moda cearense, com grandes nomes do Estado.

Legenda: Desfile Foto: LC Moreira

Mais uma vez o DFB Festival chegou na edição de 2022 assinando que não é apenas um evento de moda. Vai além! Incentiva, socializa, provoca e mexe com toda a estrutura da indústria do Estado. O DFB é multifacetado!

Vamos dar um giro e ver quem esteve pelo DFB Festival na noite mais exclusiva? LC Moreira captou tudo!

Legenda: Alexandre Rangel e Ivana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Prado e Alcir Poti Foto: LC Moreira

Legenda: Espedito e Maninho Seleiro Foto: LC Moreira

Legenda: Tatiana Togashi, Fernando Rodrigues e Patrícia Varela Foto: LC Moreira

Legenda: Niara Meireles Foto: LC Moreira

Legenda: Marta Campelo, Roseane Medeiros e Socorro França Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Diogo, Cláudio Silveira e Renato Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Gomes, Carlos Prado e Paulo Alexandre Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Bezerra, Helena Silveira e Karla Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: DFB Festival Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Medeiros e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Maninho Seleiro, Jeritza Gurgel e Espedito Seleiro Foto: LC Moreira

Legenda: Heloisa Tolipam, Karla Rodrigues, Gabi Dourado e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Gisela e Lina Franck Foto: LC Moreira

Legenda: Cris Alexandre e Jô de Paula Foto: LC Moreira

Legenda: Daniela Falcão e Renê Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Angélica Freitas, Germana Mourão e Joyna Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Nádia, Glaucia e Guilherme Bismarck Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Beatriz e Catarina Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Circe Jane e Stela Pavan Foto: LC Moreira

Legenda: DFB Foto: LC Moreira

Legenda: Diana e William Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Emiliano Castelo e Carol Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Erick e Kayte Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Filipe Félix e João Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Heloisa Tolipan e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Kelly Chaib, Alcir e Gislane Porto Foto: LC Moreira

Legenda: LC Moreira e Espedito Seleiro Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Ana Luiza e Urbano Costa Lima e Lívia Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Lorraine Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Paula Couto Foto: LC Moreira

Legenda: Madalena e Régis Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Maia, Karolem Ferro, Cleirton Pessoa, Rayana Gadelha e Rainara Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Fátima Duarte e Camila Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Niara Meireles e Cláudio Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Kelly Chaib, Marta Campelo, Roseane Medeiros e Socorro França Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia e Talita Travessoni Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Porto, Návila Talita e Vivian Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Correa e Gilvan Magno Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Silveira e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: DFB Foto: LC Moreira

Legenda: DFB Foto: LC Moreira

Legenda: Joanna Cruz e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Correa e Gilvan Magno Foto: LC Moreira

Legenda: Marvanes Maia, Edson Rodrigues, Adriana Cavalcante e Mariana Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Mauricio e Cristine Sleimann Foto: LC Moreira

Legenda: Sheila Nascimento e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Rocha e Silvia Lavor Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Aragão e Helano Guilherme Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França, Jeritza Gurgel e Livia Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro, Socorro e Geraldo França Foto: LC Moreira

Legenda: PH Donato, Daniel Nascimento e João Cambão Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo Alexandre e Gustavo Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Comercial e marketing SVM Foto: LC Moreira

Legenda: 100% CE Foto: LC Moreira

Legenda: 100% CE Foto: LC Moreira

Legenda: 100% CE Foto: LC Moreira

Legenda: 100% CE Foto: LC Moreira

Legenda: 100% CE Foto: LC Moreira

Legenda: 100% CE Foto: LC Moreira

Legenda: 100% CE Foto: LC Moreira