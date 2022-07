Cláudio Ary festejou seu aniversário com uma feijoada ao som de músicas carnavalescas, no último sábado, 16, na Praia do Futuro.

Legenda: Cláudio Ary Foto: LC Moreira

Alegria não faltou e nem solidariedade.

O aniversariante pediu aos convidados que levassem cestas básicas, ou leite em pó, ou fraldas, ou roupas usadas para doações a uma instituição beneficente.

Legenda: Cláudio Ary, Mirena Noronha, Cláudia Fujita e Roberto Araújo Foto: LC Moreira

O apurado foi ótimo e a festa, um sucesso! Alegre como o aniversariante!

Vem ver as imagens captadas por LC Moreira:

Legenda: Adriana Hissa e Cássio Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Álvaro Guimarães, Thomaz Rocha e Jacob Otoch Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cláudia Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cláudia Carneiro, Cláudio Cavalcante e Tânia Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Ary e Bruno Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Campelo e Marcelo Lavor Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiana Hissa e Eveline Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Stellinha e Marcos Salles Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica Luz e Patricia Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Silvinha Carneiro, Cláudio Ary e Val Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Grace Melo e Mariana Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Hebert Velho e Jordana Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Íris Garcia, Patricia Teixeira e Fred Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila e Epitácio Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Mirena Noronha e Roberto Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Régia e Watson Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Alice e Isabella Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Mavinbier e Fabíola Falcão Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Soares, Ana Alice, Isabella Rocha e Fernando Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Giselle Luz, Valda Aguiar e Mônica Luz Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Mavinier, Virginia Canito e Cláudio Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Karine Mont_alverne e Paula Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Melo, Kátia Romcy, Roberto Farias e Gil Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Cidrão, Cláudio Ary e Fred Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Moacir Sidou, Silvia Rocha e Cláudio Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Samira Suleiman e Mõnica Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiana Hissa e Eveline Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Ary e Rômulo Ferrer Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Nunes, Cláudio Ary, Alexandre Cortez e Ricardo Amaro Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Ary, Andréa Mavinier e Marcos Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Tavares, Cláudio Ary, Íris Garcia e Sonia Dereco Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina Farias, Ilka Piaia e Carol Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Ary e amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Fujita e Aracy Caetano Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Ary com amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Ary com a família Foto: LC Moreira

Legenda: Higina, Adriana e Fabiana Hissa Foto: LC Moreira