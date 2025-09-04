CAPTEI: Cinq Um, Uma Boa Ideia: Niedja Bezerra Celebra Aniversário com Glamour Serrano

Esse ano, Guaramiranga foi o cenário para a celebração do aniversário de Niedja Bezerra.

Legenda: Niedja Bezerra Foto: Niere Jordan

Intitulado “Cinq Um, Uma Boa Ideia”, a festa aconteceu na sofisticada casa de serra da anfitriã que recebia os convidados sempre sorridente e com palavras afetuosas.

Legenda: Aniversário de Niedja Bezerra Foto: Niere Jordan

Nih, como carinhosamente é chamada pelas amigas, vestia um modelo NIINI, marca de Caroline Celico. Cool e chic. Longo verde. Mangas que enluvavam as mãos. Cheia de charme e muito estilo.

Legenda: Niedja Bezerra Foto: Niere Jordan

Os detalhes impecáveis da festa da virginiana começaram pela decoração assinada por Victor Oliveira. Com mix de flores especialmente vindas de São Paulo e bem exóticas, o decor teve como inspiração as cores dos vitrais da casa, bem como na própria aniversariante pela energia vibrante que emite. O ambiente era um convite à celebração. Já as delícias gastronômicas ficaram a cargo da Confitê, que ofereceu aos convidados uma experiência sensorial inesquecível.

Legenda: Aniversário de Niedja Bezerra Foto: Niere Jordan

Legenda: Aniversário de Niedja Bezerra Foto: Niere Jordan

Todo o evento esteve sob a organização de Lilia Porto.

Legenda: Aniversário de Niedja Bezerra Foto: Niere Jordan

A música teve papel central na animação da noite. A Pralet Oficial abriu a programação com um pagode que agitou os primeiros convidados.

Legenda: Aniversário de Niedja Bezerra Foto: Niere Jordan

Depois, seguido pelo grupo The Beat Side, vieram os clássicos internacionais.

Legenda: Aniversário de Niedja Bezerra Foto: Niere Jordan

O ponto alto foi a entrada de Xand Avião, cujo prestígio entre os convidados foi inegável. O Comandante dedicou o momento a amiga, médica e aniversariante revelando toda a sua admiração. Com seu swing característico, ele apresentou um repertório eclético, misturando clássicos de Tim Maia e hits sertanejos, além de seus sucessos pessoais, oferecendo uma experiência única aos presentes.

Legenda: Aniversário de Niedja Bezerra Foto: Niere Jordan

Encerrando a noite em grande estilo, Sandrinha e banda subiram ao palco. Com energia contagiante, Sandrinha, deslumbrante em um vestido vermelho, garantiu que o frio serrano fosse apenas um detalhe no aquecimento da pista.

Legenda: Aniversário de Niedja Bezerra Foto: Niere Jordan

O aniversário de Niedja Bezerra, em Guaramiranga, foi inesquecível e mais uma vez demonstrou o estilo e a sofisticação dos Frota Bezerra em bem receber.

Legenda: Niedja e Prisco Bezerra Foto: Niere Jordan

Agora, vem conferir tudo que falei através das fotos captadas por Niere Jordan:

Legenda: Niedja Bezerra Foto: Niere Jordan

Legenda: Niere Jordan Foto: Niere Jordan

