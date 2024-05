CAPTEI: Cimed relança Ressaliv com pocket show de Nattan em Fortaleza

Na noite da quarta-feira, 22, mais de 300 (trezentos) convidados da Cimed estiveram no Vasto Restaurante para presenciar o relançamento da marca Ressaliv, especialista em ressaca, com um pocket show exclusivo do cantor cearense Nattan. O evento celebra o retorno do produto às prateleiras de todas as farmácias do Brasil, com uma nova embalagem e a inovadora formulação gaseificada.

Em parceria com a Pague Menos, a Cimed escolheu Fortaleza para sediar o relançamento, já que é a cidade natal do cantor. A marca Ressaliv conta com diferentes produtos, como o Ressaliv Pré, o Ressaliv isotônico em lata gaseificada e o Ressaliv Dor, com função analgésica.

O presidente da Cimed, João Adibe Marques, destaca a importância do lançamento no mercado brasileiro de isotônicos, que movimenta cerca de R$350 milhões anualmente.

A Pague Menos e Extrafarma, primeira rede de farmácias presente em todos os estados e no Distrito Federal, celebrou os 43 anos de existência, reforçou o compromisso de oferecer produtos de qualidade aos clientes, trazendo saúde e bem-estar para a população . Na oportunidade, o fundador da Pague Menos, Deusmar Queirós, sempre muito carismático, trouxe um discurso leve e simpático. Enalteceu bastante os digital influencers que foram convidados para o evento e compartilharam a experiência nos stories do Instagram.

Aqui, deixo registrado o nosso cumprimento a Pague Menos pela significativa data e ao sucesso do prestigiado evento da Cimed.

