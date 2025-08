CAPTEI: Cidade da Criança de Fortaleza Inaugura Novo Capítulo na Educação e Cidadania

Na segunda-feira, 4, a Prefeitura de Fortaleza apresentou à comunidade e as entidades parceiras a estrutura da nova Cidade da Criança, um espaço inovador voltado para o desenvolvimento integral da infância.

Legenda: Cidade da Criança Foto: LC Moreira

O evento, conduzido pela primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, idealizadora do programa Infância Viva, que destacou as melhorias significativas do novo equipamento.

Legenda: Cristiane Leitão Foto: LC Moreira

Com oito circuitos interativos e casas temáticas, a Cidade da Criança promete oferecer uma variedade de atividades educativas, artísticas e lúdicas, essenciais para o crescimento saudável das crianças.

Legenda: Cidade da Criança Foto: LC Moreira

Além disso, o novo espaço abrigará serviços de promoção da cidadania, reforçando a integração familiar. Cristiane Leitão enfatizou a importância de atividades inclusivas, como visitas escolares, contação de histórias, piqueniques e um cinema que visa atender a toda a comunidade fortalezense.

Legenda: Gabriella Aguiar e Cristiane Leitão Foto: LC Moreira

A vice-prefeita Gabriella Aguiar, que também é secretária dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, reiterou que a reestruturação está em sintonia com o Plano Fortaleza Inclusiva.

Legenda: Homenageados Foto: LC Moreira

O evento contou com a presença de autoridades, representantes de entidades parceiras e homenageados, celebrando um passo significativo na promoção do bem-estar infantil na capital cearense.

