Captei: Céu, Mariana Aydar e Flora Matos encerram as Férias em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza realizou no mês de julho várias programações espalhadas por diversos espaços da Capital. O projeto ganhou o nome de “Férias em Fortaleza” e foi o maior sucesso!

No último sábado (30), a programação foi no mood pé na areia com shows no Aterrinho.

Guga de Castro deu o start chamando a galera para o espaço dos shows e mixando as melhores músicas da sua disputada playlist.

Legenda: Mariana Aydar e Liege Xavier Foto: LC Moreira

A noite seguiu com apresentação de Mariana Aydar e seu repertório do disco “Veia Nordestina”. Em seguida, a cantora Céu com o show “Céu Acústico”, revisitando seus grandes sucessos.

Legenda: Céu Foto: LC Moreira

O encerramento da programação coube a rapper brasileira Flora Matos.

LC Moreira está em todas. Captou tudo, claro! Vem ver!

Legenda: Antônio Saboia e Natália Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Brisa Aydar, Liege Xavier e Mariana Aydar Foto: LC Moreira

Legenda: Céu Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Gomes, Zé Pretinho e Guga de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Debora Maia e Bia Bley Foto: LC Moreira

Legenda: Diego Xavier e Levy Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Elídia Vidal, Washington Feitosa e Camila Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Jackeline Távora, Sara Couto e Caroline Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Vieira e Danuta Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Eduarda Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Alves e Victória Lira Foto: LC Moreira

Legenda: Renato Borges e Cássia Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo Resende e Larissa Proença Foto: LC Moreira

Legenda: Ruby Araújo, Vinicius e Ana Cristina Machado Foto: LC Moreira