CAPTEI: Celebrando a vida - Camily Cruz comemora 41 anos com a família

No último dia 06 de janeiro, sábado, o Iate Clube de Fortaleza foi cenário perfeito para comemorar os 41 anos de Camily Cruz. O que era para ser um almoço apenas com a família, tornou-se um evento especial com a chegada de amigos queridos que fizeram questão de celebrar ao lado da Procuradora do Estado.

Camily, mãe do Levi, da Sofia e da Clara, e casada com o advogado Djalma Ferreira, ex-procuradora geral do Estado, mostrou-se extremamente feliz e realizada ao comemorar mais um ano de vida.

Legenda: Aniversário Camily Cruz Foto: Arquivo pessoal Camily Cruz

Nessa festa descontraída, Camily foi rodeada de carinho, ressaltando a importância do amor e das boas amizades em sua trajetória.

Comemorando seu aniversário no próprio dia, Camily Cruz demonstrou toda a sua gratidão pela vida e pelas pessoas que fazem parte de sua jornada após os parabéns e soprar as velinhas num bolo super charmoso, vintage, desenvolvido por Aline França a partir de uma ideia da aniversariante. A-do-rei!

Legenda: Aniversário Camily Cruz Foto: Arquivo pessoal Camily Cruz

Deixo, aqui, um registro de feliz aniversário para essa mulher admirável, inteligente, linda e feliz. Os melhores desejos de que você, em cada fase, tenha boas oportunidades e encontre uma versão forte e corajosa. Minhas melhores energias! Cheers!

Agora, vem ver as fotos do arquivo que a Camily compartilhou com a coluna:

Legenda: Camily Cruz Foto: Arquivo pessoal Camily Cruz

