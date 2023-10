CAPTEI: Celebração inesquecível: o casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto

Após uma cerimônia íntima em junho, o casal decidiu celebrar seu novo ciclo com uma benção e uma festa superanimada no Colosso no último sábado, dia 30.

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Familiares e amigos estiveram presentes para prestigiar esse momento único, repleto de amor e alegria. A decoração do espaço foi de Sandra Cruz Decorações, o bolo delicioso da Dolce Divino e os doces irresistíveis da Doce Mel foram apenas alguns dos destaques dessa noite especial que teve Raphael Joca à frente do cerimonial.

Legenda: A noiva vestiu um Ticiana Sampaio Foto: Michael Brito

Clique aqui para conferir todos os detalhes e as fotos dessa festa de tirar o fôlego captadas por Michael Brito:

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Gabriela Pamplona e Valdomiro Neto Foto: Michael Brito