CAPTEI: Celebração do amor: Melhores momentos do casamento de Diego Jucá Machado e Marina Brandão

O casamento de Diego Jucá Machado e Marina Brandão foi um verdadeiro conto de fadas que aconteceu na última sexta-feira, 25 de outubro, na capela Santa Luzia, no Rosewood Hotel. A cerimônia reservada para familiares e amigos próximos do casal foi um evento cheio de amor, emoção e beleza.

A linda e elogiada decoração foi assinada por Victor Oliveira, que transformou o ambiente em um cenário ainda mais elegante e ressaltou as rosas da Rosacravo e os doces da Petit Fleur e Pati Piva

Legenda: Decoração de Victor Oliveira Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Doces da Petit Fleur e Pati Piva Foto: Plínio Ricardo

A recepção foi organizada em dois espaços do segundo andar do Rosewood Hotel, proporcionando aos convidados uma experiência única. O salão de eventos e a área externa, com uma ampla tenda sobre o gramado, foram cenários perfeitos para celebrar esse momento especial.

A animação da festa ficou por conta do cantor Paulo Benevides, que se revezou no comando da pista de dança com o deejay Lucas Coelho e a atração foi o cantor Felipe Lima.

Vem ver as fotos captadas por Plínio Ricardo:

Legenda: Etevaldo e Roberta Nogueira Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Marina e José Brandão Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Casamento Diego Jucá Machado e Marina Brandão Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Noivos com Gyna e André Jucá Machado Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Noivos com Beatriz e José Brandão Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Eduardo Brandão e a Mãe da noiva Renata Brandão Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Daminhas Caroline Brandão e Lyna Machado Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Família do noivo com a avó Marlene Pessoa Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Família do noivo e a avó Vanda Machado Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Família do noivo Lyna, Gyna, André e André Machado Filho Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Tios da noiva Eduardo e Gabriela Brandão Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Madrinhas dos noivos Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Padrinhos dos noivos Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Valsa Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Valsa Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Buquê Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Amigos dos noivos Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Lyana e João Ribeiro com Diego Jucá Machado Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Javier Yugar e Janusa Brasil Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Weiber Xavier e Diego Machado Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Monique e Ernani Barreira Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Marcos e Nádia Ávila com a noiva Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Daniele e Afrânio Barreira Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Diego Machado e Paulo Benevides Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Elisa e Victor Oliveira com a noiva Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Isabela e Domingos Ávila Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Lara Linhares, Priscilla Silva e Nicole Costa Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Pompeu Vasconcelos, Mariana Dafonte, Isabela Fonseca e Ivo Machado Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Noivos e os Mitres Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Amigos do noivo Foto: Plínio Ricardo

Legenda: Noiva com amigos Foto: Plínio Ricardo